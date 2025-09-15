Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια των πληγέντων των Τεμπών - Οι εγγραφές

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των υποψηφίων/πληγέντων του δυστυχήματος των Τεμπών, οι οποίοι από σήμερα έως και τις 19 Σεπτεμβρίου θα μπορούν να εγγραφούν στις Σχολές και τα Τμήματα που εισήχθησαν.

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των δικαιούχων υποψηφίων/πληγέντων του δυστυχήματος των Τεμπών, οι οποίοι είχαν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υπέβαλαν νέο μηχανογραφικό δελτίο κατ΄ εφαρμογή των σχετικών ευνοϊκών ρυθμίσεων.

Οι δικαιούχοι/υποψήφιοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου, πληκτρολογώντας: α) τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και β) τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο - Μητρώνυμο).

Η εγγραφή των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί από 15-9-2025 έως και 19-9-2025 με υποβολή αίτησης απευθείας προς τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής είτε με φυσική παρουσία, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. υποβολή της αίτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), είτε με ταχυδρομική αποστολή, προσκομίζοντας αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και όσα τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά ζητήσουν οι Γραμματείες των Τμημάτων/Σχολών.

Σημειώνεται πως σε κάθε περίπτωση κατά τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή ταχυδρομικής αποστολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόντος και αιτούντος την εγγραφή, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστοτόπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής και στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι ακριβή και αληθή.