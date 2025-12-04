Αγροτικά μπλόκα: Έκλεισε το τελωνείο του Προμαχώνα - Παραμένουν τα τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας (pics)

Ενισχύονται τα αγροτικά μπλόκα σε όλη τη χώρα για πέμπτη μέρα, με πάνω από 4.000 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα να έχουν αναπτυχθεί σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου.

Με πρωτοστάτες τους Θεσσαλούς αγρότες, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει μπλόκα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης και στον Ε65, οι κινητοποιήσεις εξαπλώνονται και σε άλλες περιοχές, όπως η Μακεδονία, η Θράκη και η Ήπειρος.

Ειδικότερα, στη μία μετά το μεσημέρι έκλεισε το τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, τόσο για την είσοδο όσο και για την έξοδο.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό πότε θα ξανανοίξει, όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα.

Πηγή: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ EUROKINISSI

Παρά το κλείσιμο, εξακολουθεί να επιτρέπεται η διέλευση σε Ι.Χ., λεωφορεία και ασθενοφόρα, ώστε να εξασφαλίζεται η βασική κυκλοφορία και οι επείγουσες μετακινήσεις. Οι αρχές και οι εμπλεκόμενοι φορείς παρακολουθούν την κατάσταση και ενημερώνουν συνεχώς για τυχόν αλλαγές.

Υπενθυμίζεται, ότι το αγροκτηνοτροφικό μπλόκο στο τελωνείο του Προμαχώνα στήθηκε, χθες το απόγευμα. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν μελισσοκόμοι και εκπρόσωποι φορέων από άλλα εργατικά σωματεία

Η εικόνα στα Μάλγαρα: Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα επ' αόριστον

Κλειστό επ’ αόριστον παραμένει στα Μάλγαρα το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα κλείνει περιοδικά. Την ίδια ώρα, οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, σκέφτονται για αύριο το κλείσιμο σε τρία νευραλγικά σημεία της πόλης και, συγκεκριμένα, στα Πράσινα Φανάρια, ή πιο πάνω προς τον κόμβο του αεροδρομίου Μακεδονία ή στο Δερβένι.

Στο μεταξύ, στο τελωνείο των Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, έφτασαν λίγα λεπτά πριν από τις 13:00, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, αγρότες από τα Γιαννιτσά του νομού Πέλλας.

Πηγή: ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η κινητοποίηση οργανώθηκε με προγραμματισμό, καθώς από χθες οι αγρότες είχαν καταλήξει στον τρόπο με τον οποίο θα σταθμεύσουν τα οχήματά τους στο τελωνείο των Ευζώνων και είχαν συνεννοηθεί για τη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο σημείο.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, οι συμμετέχοντες θα αποφασίσουν συλλογικά τη μορφή και την κλιμάκωση της κινητοποίησής τους, ενώ θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα για την προώθηση των αιτημάτων τους.

Κλειστή και η παλαιά εθνική Θεσσαλονίκης-Έδεσσας και στα δύο ρεύματα

Κλειστός παραμένει από τις 12.55 το μεσημέρι ο δρόμος και στα δύο ρεύματα στην είσοδο της Χαλκηδόνας, επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, από τους αγρότες που έστησαν το μπλόκο τους στο σημείο την 1η Δεκεμβρίου.

«Δεν γνωρίζουμε πότε θα ανοίξουμε τον δρόμο», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση θα ληφθεί συλλογικά από τους συμμετέχοντες σε νέα γενική συνέλευση.

Οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο τονίζουν ότι στόχος τους είναι η ανάδειξη ζητημάτων, όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής, η καθυστέρηση στην καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων και η ανάγκη για μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Παράλληλα, όπως λένε, η παρουσία τους στο σημείο αποτελεί μήνυμα προς την κοινωνία και τις τοπικές αρχές για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος και την επίδρασή τους στην τοπική οικονομία.

Μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της Φλώρινας και μπλόκο στο τελωνείο Νίκης από αγρότες της περιοχής

Στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία έστησαν μπλόκο αγρότες από τη Φλώρινα και την ευρύτερη περιοχή και πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας -από τη μία μετά το μεσημέρι.

Νωρίτερα είχε προηγηθεί μηχανοκίνητη πορεία των αγροτών στο κέντρο της Φλώρινας με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα. Το μπλόκο στο τελωνείο της Νίκης θα ενισχυθεί τις επόμενες ώρες από αγρότες και κτηνοτρόφους που από τις 2/12 έχουν στήσει μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα, στη διασταύρωση του κάθετου άξονα Κοζάνης - Φλώρινας.

Οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα έχουν αποκλείσει τον δρόμο από τη μία το μεσημέρι και είναι «άγνωστο το πότε θα ανοίξουμε», όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα.

Μαγνησία

Η εικόνα των πρώτων 50 τρακτέρ να έχουν ήδη παραταχθεί στη θέση «Πλατάνια» σηματοδοτεί την έναρξη της νέας αγροτικής κινητοποίησης στον Αλμυρό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες στήνουν σταδιακά το μπλόκο, ενώ η αποψινή συνέλευση θα καθορίσει την ημέρα και την ώρα που θα βγουν μαζικά στον δρόμο, προετοιμάζοντας το μπλόκο των Μικροθηβών.

Κρίσιμη παράμετρος για την τελική απόφαση είναι η επιδείνωση του καιρού, καθώς για τη Μαγνησία προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες από σήμερα έως και το Σάββατο.

Στόχος των αγροτών είναι να συγκεντρωθούν σε πρώτη φάση περίπου 150 τρακτέρ από τον Αλμυρό, το Αερινό, Αγχίαλο, Βελεστίνο, Ριζόμυλο και τα χωριά του Δήμου Αλμυρού και του Δήμου Ρήγα Φεραίου, ώστε να δημιουργηθεί ένα ισχυρό μπλόκο της Μαγνησίας.

Παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες - Αναβλήθηκε για τις 15 Δεκεμβρίου η δίκη των δύο συλληφθέντων αγροτών

Παράλληλα, το μπλόκο της Νίκαιας παραμένει ενεργό και ενισχύεται καθημερινά, καθώς συνεχίζουν να φτάνουν αγρότες από όλη τη Θεσσαλία. Οι συμμετέχοντες τονίζουν ότι η υπόθεση των συλληφθέντων αποτελεί μέρος του ευρύτερου αγώνα τους.

Η παρουσία τους ενισχύεται συνεχώς, καθώς νέα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα καταφθάνουν από χωριά της Λάρισας, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων, έπειτα από αποφάσεις της Τροχαίας.

Στο μεταξύ, η εκδίκαση της υπόθεσης των δύο αγροτών που συνελήφθησαν την περασμένη Κυριακή, 30 Νοεμβρίου, στη Νίκαια, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στις κινητοποιήσεις, μεταφέρθηκε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου. Η υπόθεση επρόκειτο να εξεταστεί σήμερα από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, ωστόσο, η διαδικασία δεν πραγματοποιήθηκε καθώς απουσίαζαν οι συνήγοροι υπεράσπισης, οι οποίοι συμμετέχουν στις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά την ανακοίνωση της αναβολής, οι αγρότες που βρίσκονταν στα δικαστήρια έκαναν σαφές ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται. Ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε πως στις 15 Δεκεμβρίου θα υπάρξει ακόμη πιο ισχυρή παρουσία, με περισσότερα τρακτέρ και μαζική κινητοποίηση, ώστε να στηριχθούν οι δύο συνάδελφοί τους αγρότες και να απαιτηθεί η αθώωσή τους.

Σε συνέλευση που πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τετάρτης, με στόχο τον συλλογικό σχεδιασμό της συνέχειας των κινητοποιήσεων, υπογράμμισαν εκ νέου την αποφασιστικότητά τους να εντείνουν τον αγώνα.

Η στήριξη προς τις κινητοποιήσεις διευρύνεται, αφού χθες στο σημείο βρέθηκαν οδηγοί ταξί, αντιπροσωπεία παραγωγών και πωλητών λαϊκών αγορών Λάρισας, δηλώνοντας ότι τα προβλήματα είναι κοινά.

Χθες το απόγευμα κλιμάκιο γιατρών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας εξέφρασε επίσης αλληλεγγύη και δήλωσαν ότι οι υγειονομικοί στηρίζουν τον αγώνα των παραγωγών.

Ενισχύονται τα μπλόκα στον Ε-65

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων, ενώ συντονίζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Οι αγρότες της Καρδίτσας έχουν στήσει το μπλόκο πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στην Καρδίτσα, με περισσότερα από 2.000 τρακτέρ, δηλώνοντας ότι είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Οι αγρότες σήμερα θα βρεθούν στα δικαστήρια της Λάρισας, ενώ αύριο θα πραγματοποιήσουν κινητοποίηση έξω από το δικαστικό μέγαρο Καρδίτσας.

Αεροφωτογραφία από το μπλόκο των αγροτών στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στην Καρδίτσα, Πηγή: ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Από χθες το μεσημέρι οι αγρότες των Τρικάλων έστησαν μπλόκο στα διόδια του Λόγγου, λίγο έξω από το κέντρο των Τρικάλων, αφού ανέβηκαν με τρακτέρ πάνω στην Εθνική Οδό και απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αγρότες των Τρικάλων δηλώνουν ότι τις επόμενες μέρες το μπλόκο θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, με τρακτέρ από τα γειτονικά χωριά.

Αεροφωτογραφία από το μπλόκο των αγροτών στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στην Καρδίτσα, Πηγή: ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Μπλόκο στην Αχαΐα και προγραμματισμένες δράσεις σε όλη τη χώρα

Η Δυτική Ελλάδα συμμετέχει επίσης στις κινητοποιήσεις, με τους αγρότες της Δυτικής Αχαΐας να στήνουν νέο μπλόκο στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου, στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας.

Το δρόμο έκλεισαν χθες για περίπου μία ώρα, ενώ οι κινητοποιήσεις στη Δυτική Ελλάδα αναμένεται να συνεχιστούν με ανάλογες ενέργειες τις επόμενες ημέρες, σε περιοχές όπως η Αιτωλοακαρνανία και η Αιγιάλεια.

Οι αγρότες φαίνεται να είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις δράσεις τους, με στόχο να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους και να καταδείξουν τα προβλήματα του αγροτικού τομέα, που πλήττονται από τις δυσμενείς οικονομικές και καιρικές συνθήκες.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη και μένει να φανεί αν οι αρμόδιοι θα μπορέσουν να βρουν μια λύση, προτού οι κινητοποιήσεις φτάσουν σε ακόμη πιο ακραία επίπεδα.