Αφρικανική σκόνη «σκεπάζει» πολλές περιοχές της χώρας - Συστάσεις των ειδικών για τις ευπαθείς ομάδες (pics)

Υψηλές συγκεντρώσεις σαχαριανής σκόνης καταγράφονται σε μεγάλο μέρος της χώρας σήμερα το μεσημέρι, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τον σταθμό ποιότητας αέρα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, στο Ρέθυμνο οι συγκεντρώσεις PM10 ξεπερνούσαν τα 460 μg/m³ στις 13:30.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ισχυρές ριπές ανέμου καταγράφονται σε μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας χώρας που ξεπερνούν κατά τόπους τα 100-120 χλμ/ώρα.

Όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, οι μέγιστες ημερήσιες ριπές ανέμου έχουν καταγραφεί στη Φινοκαλιά Λασιθίου (122 km/h), στον Εύδηλο Ικαρία (115 km/h) και στον Μόλυβο Λέσβου (109 km/h).

Χάρτης του ΕΑΑ/ΜΕΤΕΟ με τη μέγιστη ημερήσια ριπή ανέμου έως σήμερα στις 13:40.

Πίνακας του ΕΑΑ/ΜΕΤΕΟ με τις συγκεντρώσεις PM10 στον σταθμό ποιότητας αέρα στο Ρέθυμνο έως σήμερα στις 13:30

Δορυφορική εικόνα του ευρωπαϊκού δορυφόρου MTG της EUMETSAT

Αναλυτικά, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, τα προβλήματα από το έντονο καιρικό φαινόμενο είναι μεγάλα, ιδίως για τις ευπαθείς ομάδες, με το νέφος της σκόνης που περιέχει και μικροσωματίδια, επικίνδυνα για την υγείας, να έχει απλωθεί στη χώρα.

Στο Ηράκλειο της Κρήτης, μάλιστα, αύριο Δευτέρα τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστά για την αποφυγή προβλημάτων υγείας.

Το φαινόμενο, που ξεκίνησε από την έρημο της Σαχάρας, έχει καλύψει τα εμβληματικά τοπόσημα της πρωτεύουσας με ένα παχύ στρώμα θολούρας, επηρεάζοντας την ορατότητα και την ποιότητα του αέρα.

Η σταδιακή εξασθένηση του φαινομένου αναμένεται να ξεκινήσει από το βράδυ της Κυριακής. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, η σκόνη θα αρχίσει να υποχωρεί κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών, με το φαινόμενο να αναμένεται να έχει κοπάσει οριστικά έως τις 08:00 το πρωί της αυριανής ημέρας, οπότε και η ατμόσφαιρα θα καθαρίσει πλήρως.

Συστάσεις των ειδικών

Παράλληλα, μιλώντας στην ΕΡΤ η παθολόγος και καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου αναφέρθηκε στα προβλήματα που προκαλούνται στα μάτια, το δέρμα και το αναπνευστικό. «Τα τελευταία χρόνια τη βιώνουμε όλο και πιο συχνά» είπε κάνοντας λόγο για πολλαπλές επιπτώσεις τόσο όσον αφορά τις αλλεργίες αλλά και προβλήματα στην καρδιά.

Όπως είπε τα παιδιά, οι ενήλικες και οι εγκυμονούσες θα πρέπει να μη κυκλοφορούν δίχως μάσκα προστασίας. «Εάν η ένταση είναι πολύ μεγάλη μπορεί να γίνει μια σημαντική επιβάρυνση στην υγεία των ατόμων», πρόσθεσε σημειώνοντας ότι θα πρέπει να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Μέτρα προστασίας

Για τον περιορισμό της έκθεσης στα σωματίδια μικροί και μεγάλοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τα ακόλουθα βήματα προστασίας:

Περιορισμός δραστηριοτήτων: Αποφυγή έντονης σωματικής άσκησης και αθλητισμού σε εξωτερικούς χώρους, καθώς η αυξημένη αναπνοή οδηγεί σε μεγαλύτερη εισπνοή σκόνης στους πνεύμονες.

Αποφυγή έντονης σωματικής άσκησης και αθλητισμού σε εξωτερικούς χώρους, καθώς η αυξημένη αναπνοή οδηγεί σε μεγαλύτερη εισπνοή σκόνης στους πνεύμονες. Χρήση μάσκας: Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας (FFP2), την οποία το κοινό γνωρίζει από την περίοδο της πανδημίας.

Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας (FFP2), την οποία το κοινό γνωρίζει από την περίοδο της πανδημίας. Προστασία εσωτερικών χώρων: Διατήρηση των παραθύρων κλειστών τις ώρες αιχμής του φαινομένου και χρήση ιονιστών ή καθαριστών αέρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας μέσα στο σπίτι.

Δείτε φωτογραφίες από την αφρικανική σκόνη που έχει καλύψει διάφορες περιοχές της χώρας:

Στην Αθήνα - Πηγή: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Στην Αθήνα - Πηγή: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Στην Αργολίδα - Πηγή: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Στην Αργολίδα - Πηγή: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Στα Χανιά - Πηγή: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ / EUROKINISSI

Στα Χανιά - Πηγή: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ / EUROKINISSI