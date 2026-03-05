Ζελένσκι: Ζήτησε αναβολή της τριμερούς λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

«Μιλήσαμε με την αμερικανική πλευρά για το ενδεχόμενο αλλαγής της τοποθεσίας και αναβολής της συνάντησης για ένα διάστημα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την τριμερή ΗΠΑ-Ουκρανίας και Ρωσίας που ήταν να διεξαχθεί 5-9 Μαρτίου.

«Ελπίζουμε όμως ακράδαντα ότι η ανταλλαγή στην οποία συμφωνήσαμε σε προηγούμενες συναντήσεις θα επιβεβαιωθεί παρόλα αυτά. Η ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου είναι πάντα μια σημαντική στιγμή – είναι ένα θετικό αποτέλεσμα για τις οικογένειες. Ελπίζουμε ειλικρινά ότι τις επόμενες ημέρες θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία ανταλλαγής», πρόσθεσε ο Ζελένσκι μιλώντας στη RAI.

«Δεν είναι εγγύηση ότι αν αποχωρήσουμε από το Ντονμπάς θα λήξει ο πόλεμος»

Στην ίδια συνέντευξη ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε για άλλη μια φορά την επιφυλακτικότητά του αναφορικά με τα ρωσικά αιτήματα, λέγοντας πως «δεν είναι εγγύηση ότι αν αποχωρήσουμε από το Ντονμπάς θα λήξει ο πόλεμος».

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι η αποχώρηση της Ουκρανίας από το Ντονμπάς δεν θα εγγυηθεί ότι ο Πούτιν δεν θα συνεχίσει τον πόλεμο. Θα έλεγα μάλιστα το αντίθετο. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσει. Αυτό που δεν είναι σίγουρο είναι αν θα συνεχίσει αμέσως», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια τόνισε «γιατί να εγκαταλείψουμε τη δική μας γη που ελέγχουμε; Δεν έχει πετύχει στο πεδίο της μάχης (σ.σ. ο Πούτιν). Δεν έχει δύναμη. Θέλει να τον πιστέψουμε και απλώς να αποσυρθούμε από τα καλά οχυρωμένα εδάφη μας».