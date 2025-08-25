Ζελένσκι: Ζητάει $1 δισ. τον μήνα από τους Ευρωπαίους για την αγορά αμερικανικών όπλων

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Κίεβο επιδιώκει να εξασφαλίζει τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε μηνιαία βάση από τους συμμάχους του για την αγορά αμερικανικών όπλων, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη ρωσική απειλή.

Επιπλέον, ανέφερε ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Κιθ Κέλογκ, τις προετοιμασίες για μια πιθανή συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, δήλωσε ότι Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν για το ζήτημα αυτό, καθώς και για τις ενδεχόμενες εγγυήσεις ασφαλείας, αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Today, Prime Minister of Norway @jonasgahrstore is in Ukraine. I am grateful for this visit and for such support. It means a lot to us. Ukraine will always value Norway’s sincere engagement with our state.



We had very substantive discussions on many issues – our defense needs,… pic.twitter.com/9DHzzsGKlP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2025





Παράλληλα, σημείωσε ότι η Νορβηγία θα μπορούσε να συμβάλει στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία όσον αφορά την αεροπορική άμυνα και την ασφάλεια στη θάλασσα.

Επίσης, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Ρωσία επιτίθεται στις εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου της Ουκρανίας για να διαταράξει τις προετοιμασίες εν όψει της χειμερινής περιόδου.