Ζελένσκι: Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν την Πολωνία

Σε μήνυμα του μέσω βίντεο ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίστηκε βέβαιος πως οι Ρώσοι επιτέθηκαν με πυραύλους στην Πολωνία.

«Όσο περισσότερο η Ρωσία αισθάνεται ατιμωρησία, τόσο περισσότερες απειλές θα υπάρχουν για οποιονδήποτε βρίσκεται κοντά στους ρωσικούς πυραύλους. Ο τρόμος δεν περιορίζεται στα εθνικά μας σύνορα. Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν την Πολωνία. … Εκτοξεύει πυραύλους σε έδαφος του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι μια ρωσική πυραυλική επίθεση στη συλλογική ασφάλεια! Αυτή είναι μια πολύ σημαντική κλιμάκωση. Πρέπει να δράσουμε» ανέφερε ο Ζελένσκι.

Zelensky: “Terror is not limited to our national borders. Russian missiles hit Poland. … To fire missiles at NATO territory. This is a Russian missile attack on collective security! This is a very significant escalation. We must act.” pic.twitter.com/0T85fpEqLS

Στο μεταξύ, ο σύμβουλος του Ζελένσκι, Μιχάιλο Ποντόλιακ χαρακτήρισε τα αναφερθέντα χτυπήματα στην Πολωνία σκόπιμα και «δήθεν λάθος» από τη Ρωσία.

Strikes on Poland’s territory — not an accident, but a deliberately planned "hello" from Russia, disguised as a "mistake". This happens when evil goes unpunished and politicians engage in "pacification" of aggressor. Ru-terrorist regime must be stopped. Condolences to the dead.