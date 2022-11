Αναφορές για ρωσικούς πυραύλους που έπεσαν στην Πολωνία

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας συγκάλεσε επείγουσα συνεδρίαση επιτροπής για υποθέσεις εθνικής ασφάλειας και άμυνας, γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πιοτ Μίλερ σήμερα Τρίτη, καθώς ανώτερος αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ ανέφερε ότι ρωσικοί πύραυλοι πέρασαν στην Πολωνία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους.

Ο Μίλερ δεν ανέφερε τι επρόκειτο να συζητήσει η επιτροπή, αλλά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης τόνιζαν ότι η συνάντηση σχετίζεται με έκρηξη που αναφέρθηκε στα πολωνικά σύνορα με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της Πολωνίας, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε έκρηξη στο Πρεβόμντοφ, χωριό στα ανατολικά.

Θραύσματα πυραύλου

Πολωνός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη και η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται, ενώ το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων PAP μετέδωσε ότι έκτακτη κυβερνητική συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 20:00 (τοπική ώρα).

Ο ρεπόρτερ του πολωνικού ραδιοφώνου ZET που έγραψε αρχικά ότι «αδέσποτοι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν την Πολωνία», δημοσίευσε στο Twitter ότι η έκρηξη προκλήθηκε από θραύσματα πυραύλου που πιθανότατα καταρρίφθηκε.

Ο Γκερζέφσκι έγραψε στο Twitter: «Οι πηγές μου στις υπηρεσίες λένε ότι αυτό που έπληξε το Πρεβόμντοφ είναι πιθανότατα τα θραύσματα πυραύλου που καταρρίφθηκε από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας».

Δεν επιβεβαιώνουν οι ΗΠΑ

Ο Λευκός Οίκος και το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσαν ότι δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν τις αναφορές. «Γνωρίζουμε τα δημοσιεύματα στον Τύπο που υποστηρίζουν ότι δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν τοποθεσία εντός της Πολωνίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Μπορώ να σας πω ότι δεν έχουμε καμία πληροφορία αυτή τη στιγμή για να επιβεβαιώσουμε τις αναφορές και το εξετάζουμε περαιτέρω, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, στρατηγός Πάτρικ Ράιντερ σε συνέντευξη Τύπου.

«Ουκρανική άμυνα» ή «λανθασμένα δεδομένα»

Νωρίτερα, το πολωνικό Radio Lublin μετέδωσε ότι το περιστατικό έλαβε χώρα στο εργοστάσιο ξήρανσης σιτηρών περίπου στις 15.40, τοπική ώρα.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, είναι πιθανό η ουκρανική άμυνα να κατέρριψε τον πύραυλο και να άλλαξε την τροχιά πτήσης ή οι Ρώσοι να εισήγαγαν λανθασμένα τα δεδομένα, με αποτέλεσμα ο πύραυλος να προκαλέσει το πλήγμα.

Η Ρωσία σφυροκοπούσε πόλεις σε όλη την Ουκρανία με πυραύλους την Τρίτη, σε επιθέσεις που το Κίεβο ανέφερε ότι ήταν το βαρύτερο κύμα πυραυλικών επιθέσεων σε σχεδόν εννέα μήνες πολέμου.

Λετονία: Το ρωσικό καθεστώς στοχεύει εδάφη του ΝΑΤΟ

Τα συλλυπητήριά του «στα αδέρφια μας τους Πολωνούς», εξέφρασε ο υπουργός Άμυνας της Λετονίας, Άρτις Πάμπρικς. «Το εγκληματικό ρωσικό καθεστώς εκτόξευσε πυραύλους που στοχεύουν όχι μόνο Ουκρανούς αμάχους, αλλά και εδάφη του ΝΑΤΟ, στην Πολωνία.

Η Λετονία στέκεται πλήρως με τους Πολωνούς φίλους και καταδικάζει αυτό το έγκλημα», ανέφερε ο Πάμπρικς σε μήνυμά του στο Τwitter.

Αντίδραση υπήρξε και από την κυβέρνηση της Εσθονίας μετά από την πτώση των δύο πυραύλων στην Πολωνία.

«Τα τελευταία νέα από την Πολωνία είναι άκρως ανησυχητικά. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις με την Πολωνία και άλλους συμμάχους. Η Εσθονία είναι έτοιμη να αμυνθεί κάθε σπιθαμή εδαφών του ΝΑΤΟ. Είμαστε στο πλευρό των πολύ κοντινών συμμάχων μας, της Πολωνίας» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα σε μήνυμά του στο Twitter, έκανε λόγο για τουλάχιστον δύο εκρήξεις, εκφράζοντας αλληλεγγύη στην Πολωνία. «Πρέπει να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή εδάφους του ΝΑΤΟ!», ανέφερε.

«Προβοκάτσια» βλέπει η Μόσχα

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας υποστήριξε από την πλευρά του ότι οι αναφορές από πολωνικά μέσα ενημέρωσης και αξιωματούχους σχετικά με ρωσικούς πυραύλους που έπεσαν στο έδαφος της Πολωνίας αποτελούν «προβοκάτσια» με στόχο την κλιμάκωση της κρίσης, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το Interfax.