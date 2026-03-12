Politico, Welt

Σε μια χρονική συγκυρία όπου ο πόλεμος στην Ουκρανία συμπληρώνει πλέον τέσσερα χρόνια, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε σαφές μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας του να στρέψει την πίεση προς το Κρεμλίνο και όχι προς το Κίεβο.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή στο Politico και τη γερμανική εφημερίδα Welt, ο Ουκρανός ηγέτης παραδέχεται την κόπωση του λαού του, ξεκαθαρίζει όμως πως το ηθικό παραμένει υψηλό και οι εδαφικές παραχωρήσεις δεν αποτελούν επιλογή.

Η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 έχει προκαλέσει τριγμούς, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος χαρακτήρισε πρόσφατα τον Ζελένσκι «δικτάτορα», φαίνεται να εμπιστεύεται περισσότερο τη διάθεση του Πούτιν για εκεχειρία.

«Χρειαζόμαστε διαπραγματεύσεις, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερη πίεση στη Ρωσία, όχι σε μένα», τόνισε ο Ζελένσκι, ενώ παράλληλα, εξέφρασε την επιφυλακτικότητά του για τις «εγγυήσεις ασφαλείας» που υπόσχεται ο Τραμπ, ζητώντας τη θεσμική θωράκισή τους από το Κογκρέσο, ώστε να μην εξαρτώνται από το πρόσωπο του εκάστοτε προέδρου.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οργή του Κιέβου στρέφεται κατά του Βίκτορ Όρμπαν, με τον Ζελένσκι να κατηγορεί τον Ούγγρο Πρωθυπουργό για «εκβιασμό», καθώς ο τελευταίος μπλοκάρει το κρίσιμο δάνειο των 90 δισ. ευρώ.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τον Όρμπαν «σύμμαχο του Πούτιν» που υιοθετεί ρωσικά αφηγήματα και ζήτησε από τους Ευρωπαίους ηγέτες ένα «Σχέδιο Β» για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, παρακάμπτοντας το ουγγρικό βέτο.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Politico, μια απρόσμενη εξέλιξη είναι η εμπλοκή της Ουκρανίας στη Μέση Ανατολή.

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε την αποστολή ειδικών στον πόλεμο των drones στον Περσικό Κόλπο, για να βοηθήσουν τους συμμάχους των ΗΠΑ κατά των ιρανικών Shahed και ως αντάλλαγμα, προσδοκά την προμήθεια πυραύλων PAC-3 για τα συστήματα Patriot, αν και εκφράζει φόβους για ελλείψεις λόγω της αυξημένης ζήτησης παγκοσμίως.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατέληξε με μια κυνική παραδοχή για τη σχέση του με τον Ρώσο ομόλογό του: «Φυσικά και μισούμε ο ένας τον άλλον. Σε αυτό ο Τραμπ έχει δίκιο».