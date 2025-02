Μετά τη συνάντηση με Βανς

Πρέπει να προετοιμάσουμε σχέδιο για το πώς να σταματήσουμε τον Πούτιν επισήμανε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου. «Είναι η πρώτη μας συνάντηση, όχι η τελευταία» δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, αμφισβήτησε ευθέως τη δήλωση Τραμπ ότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου, λέγοντας ότι ο ηγέτης του Κρεμλίνου «είναι ψεύτης» και δεν μπορεί να τηρήσει μια εκεχειρία.

«Ο Τραμπ μου είπε ότι ο Πούτιν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο. Του απάντησα: "Ο Πούτιν είναι ψεύτης. Ελπίζω ότι θα τον πιέσετε, γιατί εγώ δεν τον εμπιστεύομαι”», δήλωσε νωρίτερα ο Ζελένσκι από το βήμα της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου.

Ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στην επικοινωνία του Τραμπ με Πούτιν, προειδοποίησε ότι αυτού του είδους οι επαφές μπορεί να αποβούν επικίνδυνες για την Ουκρανία. «Ο Τραμπ είναι πιο ισχυρός από τον Πούτιν, έτσι νομίζω. Αλλά αυτές οι τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Πούτιν είναι ριψοκίνδυνες για εμάς», τόνισε.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμος να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον και να συναντηθεί με τον Τραμπ, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει πρόσκληση.

Zelenskyy and US Vice President JD Vance have met at the Munich Security Conference.



"We need to prepare a plan on how to stop Putin and stop the war", Zelenskyy tells the mediahttps://t.co/H0V2mAyS7V



📺 Sky 501 pic.twitter.com/JDcc9kO8j9