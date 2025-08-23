Ζελένσκι: Να πιέσουν τη Ρωσία για ειρήνη οι χώρες του Νότου

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι οι χώρες του Νότου πρέπει να πιέσουν τη Ρωσία να κάνει ειρήνη στον πόλεμο με την Ουκρανία, βοηθώντας να φέρουν τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Επιβεβαίωσα την ετοιμότητά μου για οποιαδήποτε μορφή συνάντησης με τον Ρώσο ηγέτη. Ωστόσο, βλέπουμε ότι η Μόσχα προσπαθεί για άλλη μια φορά να παρατείνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση», έγραψε ο Ζελένσκι στο X μετά από συνομιλία με τον Πρόεδρο της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαπόσα.

«Συζητήσαμε μελλοντικές επαφές με εταίρους, τόσο δικούς μου όσο και του Cyril, καθώς και ευκαιρίες για κοινή εργασία με την αφρικανική ήπειρο για την ανάπτυξη σχέσεων, τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και την παροχή πλατφόρμας διαλόγου. Συμφωνήσαμε να μείνουμε σε επαφή. Ευχαριστώ!»

«Είναι σημαντικό ο Νότος να στείλει τα κατάλληλα μηνύματα και να πιέσει τη Ρωσία να συνάψει ειρήνη».