Ζελένσκι: Κρίσιμη κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι η κατάσταση στον ρωσικά κατεχόμενο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια έχει καταστεί κρίσιμη, με τους ρωσικούς βομβαρδισμούς να εμποδίζουν τις προσπάθειες αποκατάστασης των εξωτερικών γραμμών ηλεκτροδότησης του εργοστασίου.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι, μιλώντας στο βραδινό του διάγγελμα, ανέφερε ότι μία από τις γεννήτριες ντίζελ που παρέχουν εφεδρική ισχύ δεν λειτουργεί πλέον, επτά ημέρες μετά τη διακοπή των εξωτερικών γραμμών ηλεκτροδότησης.

«Αυτή είναι η έβδομη μέρα. Ποτέ πριν δεν υπήρξε τέτοια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον σταθμό της Ζαπορίζια. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί έχουν αποκόψει το εργοστάσιο από το δίκτυο ηλεκτροδότησης», είπε ο Ζελένσκι.

«Και τώρα έχουμε πληροφορίες ότι μία από τις (ντιζελοκίνητες) γεννήτριες έχει σταματήσει να λειτουργεί», σημείωσε.