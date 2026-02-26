Ζελένσκι: Η Ρωσία έπληξε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές με ομοβροντία drones και πυραύλων (vid)

Η Ρωσία εξαπέλυσε 420 drones και 39 πυραύλους για να επιτεθεί στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας και άλλες κρίσιμης σημασίας υποδομές στη διάρκεια της νύχτας σήμερα, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεκάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, τραυματίστηκαν και ζημιές καταγράφηκαν σε οκτώ ουκρανικές περιφέρειες.

«Οι δυνάμεις της Μόσχας στοχοθέτησαν, επίσης, υποδομές αερίου στην περιφέρεια Πολτάβα και υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας στις περιφέρειες Κιέβου και Ντνίπρο», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Last night, Russia once again waged war on critical infrastructure and ordinary residential buildings. 420 drones – most of them “shaheds” – and 39 missiles of various types, including 11 ballistic ones, were fired at our people. Destruction has been recorded in eight regions,… pic.twitter.com/cHm2oxhe0S — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2026

Υπενθυμίζεται ότι, η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύκτας με drones και πυραύλους προκαλώντας τον τραυματισμό περισσότερων από 20 ανθρώπων και ζημιές σε κτίρια κατοικιών στο Κίεβο και σε ανατολικές και νότιες επαρχίες της χώρας, λίγες ώρες προτού επαναληφθούν οι αμερικανοουκρανικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν στη διάρκεια της νύκτας στο Κίεβο, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Τιμούρ Τκατσένκο “επιθετικά drones και βαλλιστικοί πύραυλοι” στοχοθέτησαν την ουκρανική πρωτεύουσα.

Από την επίθεση επλήγησαν τρεις συνοικίες, ανέφερε τα ξημερώματα ο Βιτάλι Κλίτσκο, δήμαρχος του Κιέβου στο Telegram. Όπως σημείωσε ο Κλίτσκο, συντρίμμια προκάλεσαν ζημιές σε εννιαώροφο κτίριο κατοικιών, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματίες.

Το Χάρκοβο, στα βορειοανατολικά, έγινε στόχος βαλλιστικών πυραύλων και drones, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Ίχορ Τερέχοβ, κάνοντας λόγο για εκρήξεις.

Ο κυβερνήτης της ομώνυμης επαρχίας Όλεχ Σινεχούμποφ έγραψε στο Telegram ότι τουλάχιστον 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα 7χρονο αγόρι, ενώ πρόσθεσε ότι η πόλη δέχθηκε επίθεση με δύο πυραύλους και 17 drones.

Στη Ζαπορίζια, στα νοτιοαναοτολικά, τραυματίστηκαν τουλάχιστον επτά άνθρωποι, σύμφωνα με τον Ιβάν Φεντόροφ, επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι περισσότερες από 500 κατοικίες δεν έχουν θέρμανση και 19 πολυκατοικίες έχουν υποστεί ζημιές.

Ο Φεντόροφ ανήρτησε φωτογραφίες από σπίτια με τρύπες στους τοίχους και κατεστραμμένα καταστήματα.

Στην κεντρική Ουκρανία, στην Κρίβι Ριχ, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση, σύμφωνα με τον επικεφαλής της επαρχίας Ντνιπροπετρόφσκ, τον Ολεξάντρ Γκάνζα.

Η επαρχία Βινίτσια έγινε επίσης στόχος “μαζικής αεροπορικής επίθεσης του εχθρού”, ανακοίνωσε η κυβερνήτρια Νατάλια Ζομπολότνα.

Απεσταλμένοι της Ουκρανίας και των ΗΠΑ πρόκειται να συναντηθούν σήμερα στη Γενεύη για να εργαστούν πάνω στη διεξαγωγή νέων τριμερών συνομιλιών με τη Ρωσία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, που εισήλθε στον πέμπτο χρόνο του.