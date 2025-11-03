Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα στήσει γραφεία εξαγωγής όπλων σε Βερολίνο και Κοπεγχάγη - Υπό πίεση το Ποκρόβσκ

Η Ουκρανία θα στήσει φέτος γραφεία για την εξαγωγή όπλων και την κοινή παραγωγή όπλων στο Βερολίνο και την Κοπεγχάγη, δήλωσε τη Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με το Reuters, o Ζελένσκι δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι τα ναυτικά drones και τα συστήματα πυροβολικού συγκαταλέγονται μεταξύ των όπλων που θα μπορούσε να εξάγει το Κίεβο. Είπε επίσης ότι η Ουκρανία σχεδιάζει να ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή των εγχώριων πυραύλων της - Flamingo και Ruta - μέχρι το τέλος του έτους.

Το Κίεβο ενισχύει την αναπτυσσόμενη εγχώρια αμυντική του βιομηχανία με τη βοήθεια των δυτικών εταίρων του, καθώς απωθεί τις ρωσικές δυνάμεις στον τέταρτο χρόνο του πολέμου με τη Μόσχα.

«Πρόκειται για συμπαραγωγή και εξαγωγή... όπλων που μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να πουλήσει, ώστε να έχουμε περισσότερα χρήματα για την εσωτερική παραγωγή ελλειμματικών ειδών για τα οποία δεν διαθέτουμε τους απαραίτητους πόρους», είπε.

Η Ουκρανία εξακολουθεί να εξαρτάται από τους συμμάχους της για όπλα όπως μαχητικά αεροσκάφη και συστήματα αεράμυνας, αλλά έχει σημειώσει πρόοδο στην ανάπτυξη των προγραμμάτων drones και πυραύλων της.

Είπε ακόμη ότι ουκρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα για περαιτέρω συνομιλίες σχετικά με μια συμφωνία για drones μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας, την οποία το Κίεβο ελπίζει ότι θα ενισχύσει τους δεσμούς του με την κυβέρνηση Τραμπ.

Επίσης, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία συγκεντρώνει στρατεύματα κοντά στην ανατολική ουκρανική πόλη Ντομπροπίλια, όπου οι δυνάμεις του Κιέβου προέλασαν νωρίτερα φέτος σε μια επιτυχημένη αντεπίθεση.

Ο Ζελένσκι είπε ακόμη ότι η περιοχή γύρω από την πόλη-κλειδί Ποκρόβσκ εξακολουθεί να βρίσκεται υπό έντονη πίεση, με έως και 300 Ρώσους στρατιώτες να βρίσκονται ακόμη στην πόλη.

«Η Ουκρανία χρειάζεται 750 εκατ. δολάρια για τις εισαγωγές φυσικού αερίου»

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία πρέπει να συγκεντρώσει ακόμη 750 εκατ. δολάρια για να εξασφαλίσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου για τον ερχόμενο χειμώνα, δήλωσε παράλληλα ο Ζελένσκι.

Η ουκρανική κυβέρνηση επιθυμεί να αυξήσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου κατά περίπου 30%, εν μέσω της κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων κατά του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες.