Ζελένσκι για τις συνομιλίες στη Γενεύη: Σύντομα θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα

Η επίσημη αντιπροσωπεία της Ουκρανίας, η οποία βρισκόταν στη Γενεύη για συνομιλίες σχετικά με ένα σχέδιο ειρήνης, επιστρέφει στο Κίεβο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι τα επόμενα βήματα θα αποφασιστούν σύντομα.

«... Αναμένω μια πλήρη αναφορά απόψε σχετικά με την πρόοδο των συνομιλιών στη Γενεύη και τα κύρια σημεία έμφασης των εταίρων μας», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Με βάση αυτές τις αναφορές, θα καθορίσουμε τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα. Θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε με την Ευρώπη και άλλους εταίρους σε όλο τον κόσμο».

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας έχουν καταρτίσει ένα «βελτιωμένο πλαίσιο ειρήνης» και σχεδιάζουν να συνεχίσουν τις εργασίες για ένα σχέδιο τερματισμού του πολέμου τις επόμενες ημέρες.

Στο μεταξύ, οι υπουργοί Εξωτερικών αρκετών ευρωπαϊκών χωρών συναντήθηκαν το πρωί της Δευτέρας με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, προκειμένου να συντονίσουν τα περαιτέρω βήματα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με αξιωματούχο του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο στόχος των υπουργών από τη Γερμανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιταλία και την Πολωνία παραμένει η συνέχιση της διαπραγματευτικής διαδικασίας με στόχο μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Οι υπουργοί συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν τις συνομιλίες τους σύντομα.