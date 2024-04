Ζελένσκι για το πακέτο Μπάιντεν: Κερδίζουμε την υποστήριξη που χρειαζόμαστε

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καλωσόρισε το πακέτο βοήθειας των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, ύψους 61 δισ. δολαρίων, που υπεγράφη την Τετάρτη από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

«Ανεξάρτητα από το τι λέει ο καθένας, κερδίζουμε την υποστήριξη που χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε να προστατεύουμε ζωές από τις ρωσικές επιθέσεις», δήλωσε σε ανάρτηση του στο X.

President Biden signed into law today the support package approved by Congress, which includes Ukraine aid. We completed this half-year path. Regardless of what anyone says, we are gaining the support we need to continue protecting lives from Russian attacks.



