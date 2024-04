Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν εργοστάσιο χάλυβα, σύμφωνα με το Κίεβο (vid)

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν και προκάλεσαν ζημιές σε ένα μεγάλο ρωσικό εργοστάσιο χάλυβα στην περιοχή του Λίπετσκ κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής επίθεσης την Τετάρτη, δήλωσε στο Reuters μια πηγή από το Κίεβο.

Η πηγή ανέφερε ότι η επίθεση κατέστρεψε εν μέρει έναν «σταθμό οξυγόνου» στο εργοστάσιο μεταλλουργίας Novolipetsk, κάτι που, όπως είπε, θα έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις εργασίες της εταιρείας.

⚡️At night, 🇺🇦Ukrainian kamikaze drones hit an oil depot in the 🇷🇺Smolensk region, and similar objects were also attacked in the 🇷🇺Voronezh and 🇷🇺Lipetsk regions. pic.twitter.com/ZVSb34xO8Y