Ζελένσκι: Είχα μια ουσιαστική τηλεφωνική συνομιλία με τον Γουίτκοφ - Περιμένω την αναφορά από τον Ουμέροφ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι είχε μια μακρά και «ουσιαστική» τηλεφωνική συνομιλία με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ.

«Καλύψαμε πολλούς τομείς και συζητήσαμε τα βασικά σημεία που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν το τέλος της αιματοχυσίας και να εξαλείψουν την απειλή μιας νέας πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής, καθώς και τον κίνδυνο να μην τηρήσει η Ρωσία τις υποσχέσεις της, όπως έχει συμβεί επανειλημμένα στο παρελθόν.» ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Η Ουκρανία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να συνεργάζεται με την αμερικανική πλευρά με καλή πίστη, ώστε να επιτευχθεί γνήσια ειρήνη. Συμφωνήσαμε στα επόμενα βήματα και στις μορφές συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Ζελένσκι στο X.

«Τώρα περιμένω τον Ρουστέμ Ουμέροφ και τον στρατηγό Γκνάτοφ για μια λεπτομερή προσωπική αναφορά. Δεν μπορούν όλα να συζητηθούν τηλεφωνικά, γι’ αυτό πρέπει να συνεργαστούμε στενά με τις ομάδες μας σε ιδέες και προτάσεις. Η προσέγγισή μας είναι ότι όλα πρέπει να είναι εφαρμόσιμα – κάθε κρίσιμο μέτρο για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση. Ευχαριστώ!» καταλήγει.

I’ve just had a long and substantive phone call with @SteveWitkoff and @jaredkushner, alongside Andrii Hnatov and @rustem_umerov. I am grateful for a very focused, constructive discussion.



We covered many aspects and went through key points that could ensure an end to the… pic.twitter.com/ZOVhJZJRbW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 6, 2025

Σημειώνεται ότι η Ρωσία ξεκίνησε αεροπορική επιδρομή μεγάλης κλίμακας εναντίον υποδομών της Ουκρανίας, ενώ οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Φλόριντα εισέρχονται στην τρίτη ημέρα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ρωσία εκτόξευσε 653 drones και 51 πυραύλους, οι περισσότεροι από τους οποίους καταρρίφθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές. Μία από τις επιθέσεις έπληξε έναν σιδηροδρομικό κόμβο στην πόλη Φάστιβ, έξω από το Κίεβο, καταστρέφοντας το κεντρικό κτίριο του σταθμού και προκαλώντας ζημιές σε υλικά του τοπικού δικτύου.

Ο πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η επίθεση ήταν «άσκοπη από στρατιωτική άποψη και οι Ρώσοι δεν θα μπορούσαν να μην το γνωρίζουν αυτό».

Νωρίτερα, οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας προέτρεψαν τη Ρωσία να δείξει «σοβαρή δέσμευση για μακροπρόθεσμη ειρήνη», αφού οι συνομιλίες στη Μόσχα δεν οδήγησαν σε καμία σημαντική πρόοδο.

Η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα και τις υποδομές της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες.

Το Σάββατο, το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις σε οκτώ περιοχές, προκαλώντας διακοπές ρεύματος.

Εν τω μεταξύ, η πυρηνική εποπτική αρχή του ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια έχασε προσωρινά όλη την εξωτερική του τροφοδοσία κατά τη διάρκεια της νύχτας - για 11η φορά από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στη γειτονική χώρα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «μαζική επίθεση» ως απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισε ως ουκρανικές επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων.

«Η Ρωσία συνεχίζει να αγνοεί κάθε ειρηνευτική προσπάθεια και αντίθετα επιτίθεται σε κρίσιμες πολιτικές υποδομές», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρέι Σιμπίχα.

«Αυτό δείχνει ότι δεν μπορεί να καθυστερήσει καμία απόφαση για την ενίσχυση της Ουκρανίας και την αύξηση της πίεσης προς τη Ρωσία. Και ειδικά όχι με το πρόσχημα της ειρηνευτικής διαδικασίας», πρόσθεσε.

Στη Φλόριντα, σε δήλωση που δημοσίευσε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, αναφέρεται ότι οι διήμερες συνομιλίες με τον Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας, ήταν «εποικοδομητικές».

Ο Γουίτκοφ και ο Ουμέροφ «συμφώνησαν στο πλαίσιο των ρυθμίσεων ασφαλείας» που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια τέτοια συμφωνία και «συζήτησαν τις απαραίτητες δυνατότητες αποτροπής για τη διατήρηση μιας διαρκούς ειρήνης», αναφέρεται στη δήλωση χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Η προοπτική τερματισμού του πολέμου εξαρτάται από την προθυμία της Ρωσίας να λάβει «μέτρα για την αποκλιμάκωση και την παύση των δολοφονιών», προσθέτει η δήλωση.

Οι διαπραγματεύσεις, στις οποίες συμμετέχει και ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, θα συνεχιστούν για τρίτη ημέρα το Σάββατο.

Στις συνομιλίες στη Φλόριντα, η ομάδα της Ουκρανίας ενημερώθηκε για μια πρόσφατη συνάντηση μεταξύ του Γουίτκοφ, του ανώτερου απεσταλμένου του Τραμπ στο εξωτερικό, και του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Γουίτκοφ πέρασε σχεδόν πέντε ώρες με τον Πούτιν στη Μόσχα την Τρίτη, μετά την οποία το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν είχε επιτευχθεί «κανένας συμβιβασμός» σχετικά με το σχέδιο ειρηνευτικής πρότασης των ΗΠΑ.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι ο Πούτιν ήταν έτοιμος να συνεχίσει τις συναντήσεις με τους Αμερικανούς «όσες φορές χρειαστεί», αλλά η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της στην Ευρώπη αμφισβήτησαν τη δέσμευση του Ρώσου ηγέτη να τερματίσει τον πόλεμο.

Την Παρασκευή, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ήθελε να «λάβει πλήρεις πληροφορίες για το τι ειπώθηκε στη Μόσχα και ποιες άλλες δικαιολογίες έχει επινοήσει ο Πούτιν για να παρατείνει τον πόλεμο».

Το Κίεβο πίεσε για αναθεωρήσεις του αρχικού ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ, το οποίο θεωρήθηκε ευνοϊκό για τη Μόσχα όταν η αρχική του έκδοση διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης. Η επικαιροποιημένη έκδοση δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Σημαντικά σημεία διαφωνίας παραμένουν μεταξύ των δύο πλευρών, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο και των εδαφικών παραχωρήσεων.

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα περίπου το ένα πέμπτο του εδάφους της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων της περιοχής του Ντονμπάς στα ανατολικά, που αποτελείται από τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ.

Σε συνέντευξή του στην India Today την Παρασκευή, ο Πούτιν προειδοποίησε τις ουκρανικές δυνάμεις να αποσυρθούν πλήρως από την περιοχή αυτή την εβδομάδα, λέγοντας ότι διαφορετικά η Ρωσία θα «απελευθερώσει αυτά τα εδάφη [του Ντονμπάς] με τη βία».

Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του πιστεύουν ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αποτραπεί η Ρωσία από το να επιτεθεί ξανά στο μέλλον θα ήταν να χορηγηθεί στην Ουκρανία η ιδιότητα μέλους του ΝΑΤΟ ή να της παρασχεθούν ολοκληρωμένες εγγυήσεις ασφάλειας.

Η Ρωσία αντιτίθεται σθεναρά, ενώ και ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να επιτρέψει στην Ουκρανία να ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία.

Η προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ήταν ένα «βασικό ζήτημα» που συζητήθηκε στη Μόσχα, ανέφερε το Κρεμλίνο την Τετάρτη.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες αυτές ήταν «αρκετά καλές», αλλά είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς τι θα συμβεί, καθώς «χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό».