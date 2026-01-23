Ζελένσκι: Το εδαφικό θα συζητηθεί στις τριμερείς συνομιλίες του Άμπου Ντάμπι

Το θέμα κλειδί των εδαφών της ανατολικής Ουκρανίας θα συζητηθεί από τις αντιπροσωπείες της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ στην τριμερή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Αμπού Ντάμπι, ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Το θέμα του Ντονμπάς είναι θέμα κλειδί», είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι κατά την διάρκεια online συνέντευξης Τύπου και πρόσθεσε ότι θα συζητηθεί «στο Αμπού Ντάμπι σήμερα και αύριο», διευκρινίζοντας ότι οι ευρωπαίοι εταίροι της Ουκρανίας θα ενημερωθούν για την έκβαση των τριμερών συνομιλιών.

Κατά την συνομιλία του με τους δημοσιογράφους στην πλατφόρμα WhatsApp ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η πρόταση της Μόσχας για την χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ανοικοδόμηση δικών της εδαφών, κυρίως της περιοχής του Κουρσκ, είναι «βλακείες» και πρόσθεσε ότι το Κίεβο θα αγωνιστεί για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει όλα τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει την ανάκαμψη της ίδιας της Ουκρανίας.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σύνοδο Ρωσίας-Ουκρανίας-ΗΠΑ μετά τη συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ

Υπενθυμίζεται ότι, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι θα διεξαχθεί τριμερής σύνοδος - αξιωματούχων της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ -στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, λίγη ώρα μετά το πέρας των συνομιλιών ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο, Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, συνάντηση που χαρακτηρίστηκε «ωφέλιμη» από τις υπηρεσίες του Ρώσου προέδρου.

«Συμφωνήθηκε πως (...) η πρώτη συνάντηση τριμερούς ομάδας εργασίας επιφορτισμένης με τα ζητήματα της ασφάλειας θα διεξαχθεί στο Αμπού Ντάμπι», ανέφερε στον Τύπο ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για διπλωματικές υποθέσεις, ο Γιούρι Ουσακόφ, τονίζοντας πως το ραντεβού των κ.κ. Πούτιν και Γουίτκοφ ήταν «ωφέλιμο από όλες τις απόψεις».

Συνάντηση Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Γουίτκοφ

Σημειώνεται ότι, η συνάντηση του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν με τον αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, άρχισε στη Μόσχα το βράδυ χθες Πέμπτη και διήρκεσε πάνω από τρεισήμισι ώρες.

🇺🇸🫱🏻‍🫲🏻🇷🇺 Footage of Putin's meeting with the American delegation in the Kremlin.



❗️The meeting between Putin and Witkoff has been going on for more than an hour now. pic.twitter.com/H8LYGPop6H — Lenka White (@white_lenka) January 22, 2026

Ο Γουίτκοφ συνοδευόταν από τον γαμπρό και σύμβουλο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Πούτιν από την πλευρά του είχε μαζί σύμβουλό του για ζητήματα διπλωματίας, τον Γιούρι Ουσακόφ, και απεσταλμένο του για τις διεθνείς οικονομικές υποθέσεις, τον Κίριλ Ντμίτριεφ.