Ζελένσκι: Αντιπροσωπεία της Ουκρανίας μεταβαίνει στις ΗΠΑ για τις ειρηνευτικές συζητήσεις

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι μια αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας Ρουστέμ Ουμέροφ βρίσκεται οδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συνεχίσει τις συνομιλίες σχετικά με μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας.

«Ο Ρουστέμ παρέδωσε σήμερα μια έκθεση και ο στόχος είναι σαφής: να επεξεργαστούμε γρήγορα και ουσιαστικά τα μέτρα που απαιτούνται για τον τερματισμό του πολέμου», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αναμένει τα αποτελέσματα των προηγούμενων συναντήσεων με τις ΗΠΑ στη Γενεύη να «καθοριστούν» την Κυριακή.