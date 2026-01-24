Ζελένσκι: Εποικοδομητικές οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι - Σύντομα νέο ραντεβού

«Εποικοδομητικές» χαρακτήρισε τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ - Ρωσίας - Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι για τον τερματισμό του πολέμου ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ συμπληρώνοντας είπε πως «συζητήθηκαν πολλά»αφήνοντας ταυτόχρονα ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο ραντεβού των τριών.

«Εκτιμώ ιδιαίτερα την κατανόηση της ανάγκης για αμερικανική παρακολούθηση και εποπτεία της διαδικασίας τερματισμού του πολέμου και διασφάλισης πραγματικής ασφάλειας», συμπλήρωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενώ καταλήγοντας είπε πως «Η Ουκρανία εργάζεται για την ειρήνη και την ασφάλεια. Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν».

Μετά το πέρας της σημερινής συνάντησης, η ρωσική ομάδα εργασίας, με επικεφαλής τον ναύαρχο Ιγκόρ Κοστιούκοβ, αρχηγό της Κύριας Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, επέστρεψε στο ξενοδοχείο όπου διέμενε. Αντίθετα, τα μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας αναχώρησαν απευθείας για το αεροδρόμιο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Τον απολογισμό των συνομιλιών μετέφερε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ο δημοσιογράφος του Axios, Μπάρακ Νταβίντ, επικαλούμενος δηλώσεις Ουκρανών αξιωματούχων. «Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι τριμερείς συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι ήταν «θετικές» και «εποικοδομητικές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι επαφές δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς έχει ήδη αποφασιστεί η διεξαγωγή ακόμη μίας συνάντησης την επόμενη εβδομάδα ξανά στο Άμπου Ντάμπι, γεγονός που ενισχύει την εικόνα μιας διαδικασίας που συνεχίζεται σε βάθος χρόνου.

Παράλληλα, από τη ρωσική πλευρά εκφράζεται διάθεση για συνέχιση του διαλόγου και σε άλλο πλαίσιο. Εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε στο RIA Novosti ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή στη συνέχιση των συνομιλιών με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη. «Παραμένουμε ανοιχτοί στον διάλογο και εκτιμούμε ιδιαίτερα τη φιλοξενία της Τουρκίας», σημείωσε. «Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο Ρώσος αξιωματούχος, μεταφέροντας το βάρος των επόμενων κινήσεων στο Κίεβο.

Ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΑΕ δήλωσε το Σάββατο ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στο Αμπού Ντάμπι επικεντρώθηκαν στα «εκκρεμή ζητήματα» του προτεινόμενου από τις ΗΠΑ πλαισίου ειρήνης.

Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι συνομιλίες περιλάμβαναν «άμεση αλληλεπίδραση» μεταξύ αξιωματούχων και από τις δύο χώρες και διεξήχθησαν σε «καταλυτική και θετική ατμόσφαιρα».

Οι τριμερείς συνομιλίες για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου ξεκίνησαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χθες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και την υπηρεσία πληροφοριών του στρατού συμμετείχαν σήμερα στις συνομιλίες.

Ukrainian and Russian negotiators met in Abu Dhabi to tackle the vital issue of territory, with no sign of a compromise, as Russian airstrikes plunged Ukraine into its worst energy crisis of the nearly four-year war https://t.co/558qKhz35A pic.twitter.com/fQqrHfYTN4 — Reuters (@Reuters) January 24, 2026

«Ειρηνευτικές προσπάθειες; Τριμερής συνάντηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα; Διπλωματία; Για τους Ουκρανούς, ήταν άλλη μια νύκτα ρωσικής τρομοκρατίας», κατήγγειλε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα.

«Με κυνισμό, ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν διέταξε ένα βάναυσο και μαζικό πυραυλικό πλήγμα εναντίον της Ουκρανίας. Τη στιγμή που οι αντιπροσωπείες συναντώνται στο Αμπού Ντάμπι για να κάνουν να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία που διεξάγεται από τους Αμερικανούς», πρόσθεσε, «οι πύραυλοί του δεν πλήττουν μόνο τους ανθρώπους, αλλά και το τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Σφοδρές νυχτερινές ρωσικές επιθέσεις σε Κίεβο και Χάρκοβο

Στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, το Κίεβο και το Χάρκοβο, τα πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν τουλάχιστον 27 άτομα, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε έναν θάνατο στην πρωτεύουσα και τέσσερις τραυματισμούς, εκ των οποίων τρεις νοσηλεύονται. Επισήμανε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν πυρκαγιές σε συνοικίες και στις δύο όχθες του Δνείπερου, που διασχίζει την πόλη.

🤬 Video: The moment of night strike on Kyiv residential complex "Great"



🙏 19 people, including a child, injured in massive Russian attack on Kharkiv.



❗️Rochen chocolate factory in Kyiv came under attack tonight pic.twitter.com/Or42qr7K7s — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) January 24, 2026

Σχεδόν 6.000 κτίρια στο Κίεβο έμειναν χωρίς θέρμανση εξαιτίας των νυχτερινών βομβαρδισμών. Το πρωί η θερμοκρασία στην πόλη έφτανε τους μείον 13 βαθμούς Κελσίου. Το Κίεβο έχει ήδη υποστεί δύο μεγάλες νυχτερινές επιθέσεις μετά την Πρωτοχρονιά, προκαλώντας διακοπές ηλεκτροδότησης και θέρμανσης σε εκατοντάδες κτίρια.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε 357 drones και εκτόξευσε 21 πυραύλους κατά της χώρας. Στην περιοχή του Κιέβου, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων, δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται.

Στο Χάρκοβο, ο δήμαρχος Ιχόρ Τέρεχοφ περιέγραψε κύμα επιδρομών με ιρανικής κατασκευής drones Shahed που έπληξαν σπίτια και δομές υγείας. «Η πόλη δέχθηκε μαζική επίθεση σχεδόν δυόμισι ώρες, με 25 Shahed», ανέφερε μέσω Telegram, προσθέτοντας ότι 19 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στην περιφέρεια Τσερνίχιφ, εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω της νυχτερινής επίθεσης, όπως ανακοίνωσε η τοπική ενεργειακή εταιρεία Chernihivoblenergo, που επισήμανε επίσης σοβαρές ζημιές σε σημαντική ενεργειακή εγκατάσταση.

This night, 24th January, russia attacked Kyiv and Kharkiv with 21 cruise and ballistic missiles, 370 drones. Energy supply was one of the main targets.



In Kyiv, one person was killed and four others were injured.



In Kharkiv, 19 people were injured, including a child. pic.twitter.com/pWE7vJizIL — Center for Countering Disinformation (@CforCD) January 24, 2026

Περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι στην πρωτεύουσα και άλλοι 400.000 στη βόρεια περιφέρεια του Τσερνίχιβ είναι χωρίς ηλεκτροδότηση μετά τις τελευταίες επιθέσεις, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέκσιι Κουλέμπα.

Ζελένσκι ζητά ενίσχυση αντιαεροπορικής άμυνας

Η μεγάλης κλίμακας νυχτερινή επίθεση σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές κατέδειξε την ανάγκη πλήρους εφαρμογής των συμφωνιών για αντιαεροπορική άμυνα που συζητήθηκαν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας είναι πλέον επιτακτική. Οι δύο ηγέτες είχαν συναντηθεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ την Πέμπτη, χωρίς ωστόσο να διευκρινιστεί επισήμως το περιεχόμενο των συμφωνιών.