Ξεκίνησαν οι συνομιλίες ΗΠΑ, Ρωσίας, Ουκρανίας - Πάνω από 1,2 εκατ. πολίτες χωρίς θέρμανση στους -13°C μετά από ρωσική επίθεση (vid)

Ξεκίνησαν και πάλι σήμερα στο Αμπού Ντάμπι οι συνομιλίες μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης, λίγες ώρες αφότου η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα μια εκτεταμένη επίθεση κατά της Ουκρανίας, αφήνοντας τουλάχιστον 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και, κατά συνέπεια, χωρίς θέρμανση.

Οι τριμερείς συνομιλίες για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου ξεκίνησαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χθες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και την υπηρεσία πληροφοριών του στρατού θα συμμετάσχουν σήμερα στις συνομιλίες.

Ukrainian and Russian negotiators met in Abu Dhabi to tackle the vital issue of territory, with no sign of a compromise, as Russian airstrikes plunged Ukraine into its worst energy crisis of the nearly four-year war https://t.co/558qKhz35A pic.twitter.com/fQqrHfYTN4 — Reuters (@Reuters) January 24, 2026

«Ειρηνευτικές προσπάθειες; Τριμερής συνάντηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα; Διπλωματία; Για τους Ουκρανούς, ήταν άλλη μια νύκτα ρωσικής τρομοκρατίας», κατήγγειλε σήμερα ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα.

«Με κυνισμό, ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν διέταξε ένα βάναυσο και μαζικό πυραυλικό πλήγμα εναντίον της Ουκρανίας. Τη στιγμή που οι αντιπροσωπείες συναντώνται στο Αμπού Ντάμπι για να κάνουν να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία που διεξάγεται από τους Αμερικανούς», πρόσθεσε, «οι πύραυλοί του δεν πλήττουν μόνο τους ανθρώπους, αλλά και το τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Σφοδρές νυχτερινές ρωσικές επιθέσεις σε Κίεβο και Χάρκοβο

Στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, το Κίεβο και το Χάρκοβο, τα πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν τουλάχιστον 27 άτομα, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε έναν θάνατο στην πρωτεύουσα και τέσσερις τραυματισμούς, εκ των οποίων τρεις νοσηλεύονται. Επισήμανε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν πυρκαγιές σε συνοικίες και στις δύο όχθες του Δνείπερου, που διασχίζει την πόλη.

🤬 Video: The moment of night strike on Kyiv residential complex "Great"



🙏 19 people, including a child, injured in massive Russian attack on Kharkiv.



❗️Rochen chocolate factory in Kyiv came under attack tonight pic.twitter.com/Or42qr7K7s — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) January 24, 2026

Σχεδόν 6.000 κτίρια στο Κίεβο έμειναν χωρίς θέρμανση εξαιτίας των νυχτερινών βομβαρδισμών. Το πρωί η θερμοκρασία στην πόλη έφτανε τους μείον 13 βαθμούς Κελσίου. Το Κίεβο έχει ήδη υποστεί δύο μεγάλες νυχτερινές επιθέσεις μετά την Πρωτοχρονιά, προκαλώντας διακοπές ηλεκτροδότησης και θέρμανσης σε εκατοντάδες κτίρια.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε 357 drones και εκτόξευσε 21 πυραύλους κατά της χώρας. Στην περιοχή του Κιέβου, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων, δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται.

Στο Χάρκοβο, ο δήμαρχος Ιχόρ Τέρεχοφ περιέγραψε κύμα επιδρομών με ιρανικής κατασκευής drones Shahed που έπληξαν σπίτια και δομές υγείας. «Η πόλη δέχθηκε μαζική επίθεση σχεδόν δυόμισι ώρες, με 25 Shahed», ανέφερε μέσω Telegram, προσθέτοντας ότι 19 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στην περιφέρεια Τσερνίχιφ, εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω της νυχτερινής επίθεσης, όπως ανακοίνωσε η τοπική ενεργειακή εταιρεία Chernihivoblenergo, που επισήμανε επίσης σοβαρές ζημιές σε σημαντική ενεργειακή εγκατάσταση.

This night, 24th January, russia attacked Kyiv and Kharkiv with 21 cruise and ballistic missiles, 370 drones. Energy supply was one of the main targets.



In Kyiv, one person was killed and four others were injured.



In Kharkiv, 19 people were injured, including a child. pic.twitter.com/pWE7vJizIL — Center for Countering Disinformation (@CforCD) January 24, 2026

Περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι στην πρωτεύουσα και άλλοι 400.000 στη βόρεια περιφέρεια του Τσερνίχιβ είναι χωρίς ηλεκτροδότηση μετά τις τελευταίες επιθέσεις, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέκσιι Κουλέμπα.

Ζελένσκι ζητά ενίσχυση αντιαεροπορικής άμυνας

Η μεγάλης κλίμακας νυχτερινή επίθεση σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές κατέδειξε την ανάγκη πλήρους εφαρμογής των συμφωνιών για αντιαεροπορική άμυνα που συζητήθηκαν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας είναι πλέον επιτακτική. Οι δύο ηγέτες είχαν συναντηθεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ την Πέμπτη, χωρίς ωστόσο να διευκρινιστεί επισήμως το περιεχόμενο των συμφωνιών.