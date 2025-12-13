Ζαπορίζια: Χωρίς παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έμεινε προσωρινά ο πυρηνικός σταθμός κατά τη διάρκεια της νύχτας

Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια έμεινε προσωρινά χωρίς παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τη νύχτα, για δωδέκατη φορά στη διάρκεια του πολέμου, εξαιτίας της στρατιωτικής δραστηριότητας που επηρέασε το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA), επικαλούμενος τον διευθυντή του, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι.

Οι δύο γραμμές του δικτύου διανομής ενέργειας έχουν τώρα επανασυνδεθεί, σύμφωνα με τον ΙΑΕΑ.

Ο αναφερόμενος πυρηνικός σταθμός βρίσκεται σε μία περιοχή της Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία κοντά στην πρώτη γραμμή του πολέμου δεν λειτουργεί, αλλά χρειάζεται διαρκή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία των πυρηνικών αντιδραστήρων του, ενώ διαθέτει γεννήτριες που μπαίνουν σε λειτουργία, όταν η παροχή του αποσυνδέεται από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μαζικά μπλακάουτ στην Ουκρανία από ρωσική επίθεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης

Στο μεταξύ, μεγάλη νυχτερινή ρωσική επίθεση στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας άφησε χωρίς ρεύμα την Οδησσό, τη νότια χώρα και άλλες περιοχές, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη στόχευση των υποδομών ενέργειας από τη Μόσχα, σχεδόν τρία χρόνια μετά την εισβολή.

Συγκεκριμένα, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από 450 drones και 30 πυραύλους κατά της Ουκρανίας,

«Το κύριο πλήγμα δόθηκε στο ενεργειακό μας σύστημα, στον νότο και την περιοχή της Οδησσού», έγραψε στο Χ, προσθέτοντας ότι χιλιάδες οικογένειες σε επτά περιοχές της Ουκρανίας έμειναν χωρίς ρεύμα και δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

«Συνολικά, ο εχθρός χρησιμοποίησε περισσότερα από 450 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 30 πυραύλους διαφόρων τύπων», σημειώνει.

«Είναι σημαντικό κάθε ένας να δει τώρα τι κάνει η Ρωσία (…) διότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται για τερματισμό του πολέμου», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

«Εξακολουθούν να έχουν στόχο να καταστρέψουν το κράτος μας και να προκαλέσουν περισσότερα δεινά στον λαό μας», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Για να αποδώσουν αποτελέσματα όλες οι διπλωματικές μας προσπάθειες, πρέπει να ασκηθεί πίεση στον επιτιθέμενο, ώστε να τερματίσει τον πόλεμο που ξεκίνησε», υπογραμμίζει ο Ζελένσκι.

Η Μόσχα βομβαρδίζει τακτικά το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας από την εισβολή της το 2022, προκαλώντας ώρες καθημερινών διακοπών ρεύματος σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο διαχειριστής του ουκρανικού δικτύου ρεύματος ανέφερε ότι «σημαντικός αριθμός» νοικοκυριών βρίσκεται χωρίς ρεύμα στις νότιες περιοχές της Οδησσού και της Μικολάιβ, ενώ το τμήμα της Χερσώνας που ελέγχεται από την Ουκρανία είναι εντελώς χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

