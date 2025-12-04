Ζαχάροβα: Οι επιθέσεις σε αγωγούς και δεξαμενόπλοια διαταράσσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες

H εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα ότι οι ουκρανικές επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και στον τερματικό σταθμό της Κοινοπραξίας Πετρελαιαγωγού της Κασπίας στο Νοβοροσίσκ, έχουν στόχο να διαταράξουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία.

Το Κίεβο έχει δηλώσει ότι οι επιθέσεις του με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και σκάφη επιφανείας εναντίον της Ρωσίας και ρωσικών συμφερόντων έχουν στόχο να κάνουν πιο δύσκολο για τη Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

Ταυτόχρονα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα πως οι δυνάμεις του έπληξαν ουκρανικές εγκαταστάσεις υποδομών και μεταφορών, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Νωρίτερα η ουκρανική εταιρεία ενέργειας DTEK είχε ανακοινώσει πως η Ρωσία επιτέθηκε στη διάρκεια της νύκτας σε εγκατάσταση στη νότια περιφέρεια της Οδησσού, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε 51.800 νοικοκυριά.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης της νότιας ουκρανικής πόλης της Χερσώνας δήλωσε ότι σταμάτησαν οι εργασίες σε σταθμό θέρμανσης και παραγωγής ενέργειας έπειτα από σειρά ρωσικών επιθέσεων, με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς θέρμανση 40.500 πελάτες.

«Αυτή η εντελώς πολιτική εγκατάσταση, η οποία παρείχε θέρμανση στους κατοίκους της πόλης, υπέστη σοβαρή ζημιά: τα κτίρια και εξοπλισμός του σταθμού έχουν υποστεί ζημιές», έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης Ολεκσάντρ Προκούντιν.

«Και πάλι τρομοκράτες διεξάγουν πόλεμο εναντίον του άμαχου πληθυσμού», πρόσθεσε.

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε πως ρωσικές επιθέσεις άφησαν επίσης χωρίς ηλεκτρικό περίπου 60.000 κατοίκους στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του πολέμου, αλλά δεν έκανε γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.