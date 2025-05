Ζαχάροβα: Η Ουκρανία πρέπει να αποφασίσει αν θα διαπραγματευτεί την ειρηνευτική συμφωνία της Μόσχας

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα κάλεσε την Τρίτη (20/05) την Ουκρανία να αποφασίσει εάν θα συνεργαστεί ή όχι στη συζήτηση ενός μνημονίου ενόψει μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας, που έχει προτείνει η Μόσχα.

«Είναι κρίσιμο να εξαλειφθούν οι βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης, να συμφωνηθούν οι βασικές αρχές της επίλυσης και να καθοριστούν οι ημερομηνίες για την υπογραφή της ειρηνευτικής συνθήκης και την καθιέρωση μιας ενδεχόμενης εκεχειρίας, εφόσον υπάρξει συμφωνία», είπε.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, στην εβδομαδιαία ενημέρωση της, η Ζαχάροβα δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας επεδίωξαν, αλλά απέτυχαν να αποτρέψουν, την επανέναρξη του άμεσου διαλόγου με τη Ρωσία.

Προσέθεσε μάλιστα ότι η Ρωσία δεν απαντά σε τελεσίγραφα και ότι είναι έτοιμη να συνεχίσει τις συνομιλίες με το Κίεβο. «Η ρωσική πλευρά επανέλαβε τη βούλησή της για μια οριστική και δίκαιη επίλυση της κρίσης», ανέφερε. «

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε την Τρίτη νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με επίκεντρο τον «σκιώδη στόλο» πετρελαιοφόρων της Μόσχας, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις υβριδικές απειλές, δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

«Η ΕΕ ενέκρινε το 17ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, που στοχεύει σχεδόν 200 πλοία του σκιώδους στόλου», ανέφερε σε ανάρτηση στο X.

«Περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας βρίσκονται σε εξέλιξη. Όσο περισσότερο διεξάγει πόλεμο η Ρωσία, τόσο πιο σκληρή θα είναι η απάντησή μας».

