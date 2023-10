Γ. Γκάλαντ (Υπ. Άμυνας): Το Ισραήλ θα κερδίσει τον πόλεμο κατά της Χαμάς

Το Ισραήλ θα κερδίσει τον πόλεμο κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, και θα επιστρέψει στα σπίτια τους, τους περισσότερους από 200 ομήρους που κρατά η τρομοκρατική ομάδα. Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γ. Γκάλαντ, διευκρινίζοντας ότι η προγραμματισμένη χερσαία επίθεση θα πραγματοποιηθεί σύντομα, «όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες». Τόνισε ότι το Ισραήλ δεν επιδιώκει να ανοίξει άλλο μέτωπο, καθότι ο πόλεμος στρέφεται αποκλειστικά εναντίον της Χαμάς.

«Διεξάγουμε πόλεμο κατά της Χαμάς στο νότιο μέτωπο, ενώ είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο στον βορρά, όπου η Χεζμπολάχ υφίσταται μεγάλες απώλειες. Ωστόσο, δεν επιδιώκουμε την εξάπλωση του πολέμου», είπε ο Γκάλαντ σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο σύγκρουσης του Ισραήλ με το Ιράν, αναφέρει το Reuters.

«Αυτός είναι ένας πόλεμος για το σπίτι μας και θα τον κερδίσουμε. Είναι εμείς ή αυτοί. Βρισκόμαστε σε καθοριστικές στιγμές. Αυτός είναι ένας πόλεμος εναντίον μικρών παιδιών, γυναικών και επιζώντων του Ολοκαυτώματος. Θα κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο» διεμήνυσε ο Ισραηλινός υπουργός, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Είδα στρατιώτες να πέφτουν στη μάχη, και διοικητές μεραρχιών να ηγούνται των μαχών», δήλωσε ο Γκάλαντ, αναφερόμενος στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και τις μάχες με τη Χαμάς τις επόμενες ημέρες. «Θα έρθουν και επιπλέον στάδια στον πόλεμο, τα προετοιμάζουμε και θα τα πραγματοποιήσουμε. Είμαι αποφασισμένος να μας φέρω τη νίκη», επισήμανε.

Ο Γκάλαντ ξεκαθάρισε ότι η προγραμματισμένη χερσαία επίθεση θα πραγματοποιηθεί σύντομα, «όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Το Ισραήλ χτυπά στόχους της Χαμάς «από τον αέρα, τη γη και τη θάλασσα. Χτυπά αποθήκες, σήραγγες και φυλάκια».

After much delay, Israel’s Defense Minister Yoav Gallant says “ground offensive will soon begin.”



Follow: @AFpost pic.twitter.com/jmjCQ3lYZL