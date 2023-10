Απειλές Χαμάς για σύμπραξη με Χεζμπολάχ μετά την επιχείρηση στη Γάζα από το Ισραήλ

Η χερσαία επιχείρηση στη Γάζα την 20η μέρα του πολέμου στο Ισραήλ φαντάζει θέμα ωρών και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές βρίσκονται σε πυρετώδεις προετοιμασίες επιχειρησιακά αλλά και σε επίπεδο πολέμου δηλώσεων με την Χαμάς να προειδοποιεί ότι ο δικός της πόλεμος είναι και πόλεμος της Χεζμπολάχ.

Ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις επιχείρησαν στο εσωτερικό του βόρειου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας χθες, Τετάρτη, και επιτέθηκαν σε πολλούς στόχους της Χαμάς προτού αποσυρθούν, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός, με τον ραδιοφωνικό σταθμό των ενόπλων δυνάμεων να κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη διείσδυση στον θύλακα μέχρι στιγμής.

Στο βίντεο από τη νυκτερινή επιχείρηση που έδωσε στη δημοσιότητα ο στρατός φαίνονται τεθωρακισμένα οχήματα να προχωρούν σε μια αμμώδη περιοχή στη μεθόριο. Ένας εκσκαφέας ισιώνει το χώμα ενός αναχώματος, άρματα μάχης εκτοξεύουν οβίδες και φαίνονται εκρήξεις κοντά ή εν μέσω μιας σειράς κατεστραμμένων σπιτιών.

In preparation for the next stages of combat, the IDF operated in northern Gaza.



IDF tanks & infantry struck numerous terrorist cells, infrastructure and anti-tank missile launch posts.



The soldiers have since exited the area and returned to Israeli territory.