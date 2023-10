Νεκρός ο αναπληρωτής επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Χαμάς

Τον αναπληρωτή επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Χαμάς, Σάντι Μπαρούντ, σκότωσε σε αεροπορική επιδρομή ο ισραηλινός στρατός, όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Ο Μπαρούντ, αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, συμμετείχε στον σχεδιασμό των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου.

🔴Shadi Barud, Deputy Head of Hamas’ Intelligence Directorate has been eliminated by an IDF aerial strike.



He took part in the planning of the October 7 massacre and countless other deadly attacks carried out against Israelis.



We will continue to strike and eliminate Hamas…