Η Χαμάς εμποδίζει αμάχους να φύγουν από τη Γάζα - «Πυροβολούν ανθρώπους»

Ο ισραηλινός στρατός επανέλαβε σήμερα την έκκλησή του προς τους ανθρώπους που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας να διαφύγουν προς νότο για λόγους ασφαλείας, αλλά πρόσθεσε πως η Χαμάς εμποδίζει τους αμάχους να φύγουν.

Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον ισραηλινό στρατό, ένας Παλαιστίνιος λέει πως άμαχοι πυροβολούνται από τη Χαμάς καθώς προσπαθούν να διαφύγουν.

Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει πως η πληροφορία αυτή δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή.

Εντούτοις τουλάχιστον 700.000 άνθρωποι έχουν ήδη διαφύγει προς νότο, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Ο ΟΗΕ αναφέρει πως 1,4 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπισθεί εξαιτίας των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών.

Ο στρατός καλεί τον πληθυσμό εδώ και περίπου δύο εβδομάδες να μετακινηθεί προς νότο ενόψει μιας αναμενόμενης χερσαίας ισραηλινής επίθεσης. Ο στρατός επιτίθεται σε στόχους στην πυκνοκατοικημένη Λωρίδα της Γάζας αφότου η Χαμάς κατέσφαξε στις 7 Οκτωβρίου ισραηλινούς αμάχους στη μεθοριακή περιοχή κοντά στη Λωρίδα της Γάζας.

Κάτοικος Γάζας: Ναι;

Ισραηλινός αξιωματικός: Μοχάμεντ;

Κάτοικος Γάζας: Ναι.

Ισραηλινός αξιωματικός: Είμαι αξιωματικός των IDF, εντεταλμένος για τη διασφάλιση της προσωπικής σου ασφάλειας. Σου ζητώ να κατευθυνθείς αμέσως προς το Χαν Γιουνίς.

Κάτοικος Γάζας: Πού να πάω; Όλοι οι δρόμοι είναι μπλοκαρισμένοι.

Ισραηλινός αξιωματικός: Εκεί που βρίσκεσαι τώρα είναι επικίνδυνα. Πρέπει… Πού είναι μπλοκαρισμένοι; Ποιος μπλόκαρε τον δρόμο; Η Χαμάς;

Κάτοικος Γάζας: Ναι.

Ισραηλινός αξιωματικός: Πού έστησαν μπλόκο;

Κάτοικος Γάζας: Στην οδό Σαλάχ αλ Ντιν.

Ισραηλινός αξιωματικός: Πώς μπλόκαραν τον δρόμο;

Κάτοικος Γάζας: Απλά στέλνουν τον κόσμο πίσω στα σπίτια τους.

Ισραηλινός αξιωματικός: Τοποθετούν αυτοκίνητα; Αστυνομία ή…

Κάτοικος Γάζας: Ναι, ναι.

Ισραηλινός αξιωματικός: Πώς ακριβώς; Σε παρακαλώ, εξήγησέ το μου, το είδες με τα μάτια σου;

Κάτοικος Γάζας: Με οχήματα… Ο κόσμος περπατάει και απλά τους στέλνουν στα σπίτια τους.

Ισραηλινός αξιωματικός: Πώς μπλόκαραν τον δρόμο; Εξήγησέ το μου.

Κάτοικος Γάζας: Πυροβολούν τον κόσμο.

Ισραηλινός αξιωματικός: Τι πυροβολούν; Ανθρώπους που θέλουν να φύγουν;

Κάτοικος Γάζας: Ναι, ναι.

