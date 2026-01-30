Υπόθεση Επστάιν: Στη δημοσιότητα το τελευταίο «πακέτο» των εγγράφων από τις ΗΠΑ

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε την Παρασκευή μια νέα και τελική συλλογή εκατομμυρίων εγγράφων που σχετίζονται με τον αποθανόντα Τζέφρι Επστάιν, σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο και απαιτούσε την αποδέσμευση όλων των αρχείων που σχετίζονται με του -καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα- Επστάιν.

Ο Τοντ Μπλανς, αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι το «πακέτο» αρχείων της Παρασκευής σηματοδότησε το τέλος των προγραμματισμένων αποδεσμεύσεων της κυβέρνησης Τραμπ σύμφωνα με το νόμο. Το πακέτο περιλαμβάνει περισσότερα από τρία εκατομμύρια σελίδες, 2.000 βίντεο και 180.000 εικόνες, είπε.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν «εκτενείς» διαγραφές, είπε, δεδομένων των εξαιρέσεων του νόμου που επιτρέπουν τη διαγραφή ορισμένων εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ταυτοποίησης των θυμάτων ή υλικού που σχετίζεται με ενεργές έρευνες. Οι προηγούμενες δημοσιεύσεις έχουν υποστεί εκτεταμένες διαγραφές, προκαλώντας κριτική από ορισμένους νομοθέτες.

Ο Μπλανς υπερασπίστηκε τον βράδυ ρυθμό των δημοσιεύσεων, λέγοντας ότι τα ογκώδη αρχεία απαιτούσαν εκατοντάδες δικηγόρους να εργάζονται μέρα και νύχτα για εβδομάδες για να τα εξετάσουν και να τα προετοιμάσουν για δημόσια δημοσίευση. Ο νόμος είχε ορίσει ως προθεσμία την 19η Δεκεμβρίου 2025, αλλά οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για να εξετάσουν τα αρχεία.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήταν φίλος με τον Επστάιν στη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, πριν να διακόψουν τις σχέσεις τους χρόνια πριν από την πρώτη καταδίκη του Επστάιν, αντιστάθηκε για μήνες σε οποιαδήποτε δημοσίευση, έως ότου τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο προώθησαν τον νόμο παρά τις αντιρρήσεις του.

Ο Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί επίσημα για οποιοδήποτε αδίκημα σε σχέση με τον Επστάιν και έχει αρνηθεί οποιαδήποτε γνώση των εγκλημάτων του Επστάιν.

Σε ένα δελτίο τύπου που ανακοίνωνε την παρασκευή των εγγράφων την Παρασκευή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έγραψε: «Ορισμένα από τα έγγραφα περιέχουν αναληθείς και σκανδαλοθηρικούς ισχυρισμούς εναντίον του Προέδρου Τραμπ, οι οποίοι υποβλήθηκαν στο FBI ακριβώς πριν από τις εκλογές του 2020. Για να είμαστε σαφείς, οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι και ψευδείς, και αν είχαν έστω και μια σταγόνα αξιοπιστίας, σίγουρα θα είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί ως όπλο εναντίον του Προέδρου Τραμπ».

Ο Επστάιν βρέθηκε κρεμασμένος στο κελί του το 2019, ενώ περίμενε τη δίκη του για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης. Αν και ο θάνατός του κρίθηκε αυτοκτονία, έχει γεννήσει χρόνια συνωμοσιολογικών θεωριών, μερικές από τις οποίες ο ίδιος ο Τραμπ προώθησε στους υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Ο Μπλανς εξέφρασε την απογοήτευσή του για τις κατηγορίες ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης αρνήθηκε να διώξει συνεργάτες του Επστάιν που ενδέχεται να συμμετείχαν σε παράνομες δραστηριότητες.

«Υπάρχει αυτή η ενσωματωμένη υπόθεση ότι κατά κάποιον τρόπο υπάρχει αυτή η κρυφή δέσμη πληροφοριών για άνδρες που γνωρίζουμε, που καλύπτουμε ή που επιλέγουμε να μην διώξουμε ποινικά. Αυτό δεν ισχύει», είπε.

Το σκάνδαλο Επστάιν έχει γίνει ένα επίμονο πολιτικό πρόβλημα για τον Τραμπ, ο οποίος ήδη αντιμετωπίζει πτώση των ποσοστών αποδοχής σε μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της οικονομίας και της καταστολής της μετανάστευσης.