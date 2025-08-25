ΥΠΟΙΚ Γερμανίας: Το Κίεβο μπορεί να βασίζεται στο Βερολίνο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα πρέπει να γνωρίζει ότι η στήριξη της Γερμανίας προς την Ουκρανία δεν εξασθενεί, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών και αντικαγκελάριος της Γερμανίας, Λαρς Κλινγκμπάιλ, κατά την άφιξή του στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, σε μια απροειδοποίητη επίσκεψη.

«Ο Πούτιν δεν πρέπει να έχει αυταπάτες ότι η στήριξη της Γερμανίας προς την Ουκρανία θα μπορούσε να καταρρεύσει», δήλωσε ο Κλινγκμπάιλ.

«Αντιθέτως, παραμένουμε ο δεύτερος μεγαλύτερος υποστηρικτής της Ουκρανίας παγκοσμίως και ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη», πρόσθεσε ο Κλινγκμπάιλ. «Η Ουκρανία μπορεί να συνεχίσει να βασίζεται στη Γερμανία».

Ο Κλινγκμπάιλ κάλεσε τον Πούτιν να δείξει ενδιαφέρον για μια ειρηνευτική διαδικασία στον πιο θανατηφόρο πόλεμο της Ευρώπης εδώ και 80 χρόνια, που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022.

Υπενθυμίζεται ότι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει πιέσει για έναν γρήγορο τερματισμό του πολέμου, όμως το Κίεβο και οι σύμμαχοί του ανησυχούν ότι θα μπορούσε να επιδιώξει μια συμφωνία με τους όρους της Ρωσίας.

Ο Κλινγκμπάιλ δήλωσε ότι η Ουκρανία πρέπει να συμμετέχει στις συνομιλίες και ότι είναι αναγκαία μια κατάπαυση του πυρός και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για μια διαρκή ειρήνη.

«Για τον σκοπό αυτό, συντονιζόμαστε στενά σε διεθνές επίπεδο», είπε.

Μεταξύ των επιλογών που παρουσιάστηκαν αυτή την εβδομάδα για την ασφάλεια της Ουκρανίας μετά από μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, τόσο ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν όσο και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τάχθηκαν υπέρ της ανάπτυξης στρατευμάτων στο πλαίσιο μιας «συμμαχίας των προθύμων».

Ο Μερτς έχει επίσης δείξει ανοικτό το ενδεχόμενο συμμετοχής της Γερμανίας, αλλά θα αντιμετώπιζε αντιδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός του πολιτικού του φάσματος.

Σύμφωνα με το υπουργείο του Κλινγκμπάιλ, η γερμανική κυβέρνηση έχει στηρίξει την Ουκρανία με 50,5 δισεκατομμύρια ευρώ (59,18 δισ. δολάρια) από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος.