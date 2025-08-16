Υπέρ της ειρηνευτικής λύσης ο Ζελένσκι μετά τη συνομιλία με Τραμπ - Συζήτηση για εδαφικά μόνο με τη συμμετοχή της Ουκρανίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε νέα δήλωσή του μετά τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν, τόνισε ότι «πρέπει να επιτευχθεί πραγματική ειρήνη» και όχι «απλώς μια ακόμη παύση μεταξύ των ρωσικών εισβολών».

Οι δηλώσεις του ακολούθησαν την αποτυχία των συνομιλιών στην Αλάσκα να καταλήξουν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, στις οποίες ο ίδιος δεν είχε προσκληθεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη συνέχεια ότι όλες οι πλευρές συμφωνούν στην ανάγκη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, χωρίς όμως να γίνεται λόγος για άμεση κατάπαυση του πυρός.

Today, following a conversation with President Trump, we further coordinated positions with European leaders. The positions are clear. A real peace must be achieved, one that will be lasting, not just another pause between Russian invasions.



Killings must stop as soon as…

Ολόκληρη η ανάρτηση έχει ως εξής:

«Μετά τη συνομιλία μου με τον πρόεδρο Τραμπ, συντονίσαμε εκ νέου τις θέσεις μας με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Οι θέσεις είναι σαφείς: πρέπει να επιτευχθεί πραγματική και διαρκής ειρήνη, όχι απλώς μια ακόμη παύση μεταξύ των ρωσικών εισβολών.

Οι δολοφονίες πρέπει να σταματήσουν άμεσα, τα πυρά να σιγήσουν τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στον εναέριο χώρο και στις λιμενικές υποδομές μας. Όλοι οι Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου και άμαχοι πρέπει να απελευθερωθούν, ενώ τα παιδιά που απήχθησαν από τη Ρωσία να επιστραφούν. Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν σε αιχμαλωσία και όλοι πρέπει να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Η πίεση στη Ρωσία πρέπει να συνεχιστεί όσο διαρκεί η επιθετικότητα και η κατοχή. Στη συνομιλία με τον πρόεδρο Τραμπ υπογράμμισα ότι οι κυρώσεις πρέπει να ενισχυθούν εάν δεν πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση ή αν η Ρωσία επιχειρήσει να αποφύγει έναν έντιμο τερματισμό του πολέμου. Οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικό εργαλείο. Η ασφάλεια πρέπει να διασφαλίζεται αξιόπιστα και μακροπρόθεσμα, με τη συμμετοχή τόσο της Ευρώπης όσο και των ΗΠΑ.

Όλα τα κρίσιμα ζητήματα για την Ουκρανία πρέπει να συζητούνται με τη συμμετοχή της και κανένα, ιδίως εδαφικό, δεν μπορεί να αποφασιστεί ερήμην της. Ευχαριστώ τους εταίρους μας για τη στήριξη. Σήμερα καταγράφηκε μια σημαντική δήλωση από τους Ευρωπαίους ηγέτες που ενισχύει τη θέση μας.

Συνεχίζουμε τη συνεργασία με τους Ευρωπαίους, τους Αμερικανούς και όλους στον κόσμο που επιθυμούν ειρήνη και σταθερότητα στις διεθνείς σχέσεις».

Τραμπ: Όλοι συμφώνησαν ότι είναι καλύτερη μια ειρηνευτική συμφωνία και όχι η κατάπαυση του πυρός

Νωρίτερα, «σπουδαία και πολύ επιτυχημένη» χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τη συνάντηση του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ενώ επιβεβαίωσε τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social ο πρόεδρος Τραμπ σημείωσε επίσης ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και με διάφορους Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, όλοι οι συμμετέχοντες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι η απευθείας επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, αντί μιας προσωρινής εκεχειρίας, η οποία συχνά δεν τηρείται.

Μάλιστα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Ζελένσκι θα επισκεφθεί τη Δευτέρα το απόγευμα τον Λευκό Οίκο, ενώ, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, θα προγραμματιστεί στη συνέχεια και συνάντηση με τον Πούτιν.

Όπως τόνισε, η διαδικασία αυτή ενδέχεται να σώσει εκατομμύρια ζωές.

Αναλυτικά η ανάρτηση του προέδρου Τραμπ:

«Μια υπέροχη και πολύ επιτυχημένη μέρα στην Αλάσκα! Η συνάντηση με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν πήγε πολύ καλά, όπως και η τηλεφωνική συνομιλία αργά το βράδυ με τονπρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι και διάφορους Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του πολύ σεβαστού Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Όλοι συμφώνησαν ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι να προχωρήσουμε απευθείας σε μια ειρηνευτική συμφωνία, η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο, και όχι σε μια απλή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία συχνά δεν τηρείται.

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι θα έρθει στην Ουάσινγκτον, στο Οβάλ Γραφείο, το απόγευμα της Δευτέρας. Αν όλα πάνε καλά, θα προγραμματίσουμε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν. Ενδεχομένως, θα σωθούν εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι τη Δευτέρα: «Είχαμε ουσιαστική συνομιλία, είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση»

Σημειώνεται ότι, μακρά τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποίησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ενημέρωσε τον Ουκρανό ομόλογό του για την πρόοδο της συνάντησής του με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησής του στο Χ τόνισε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Τραμπ κράτησε πάνω από μιάμιση ώρα κι ότι η Ουκρανία υποστηρίζει τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Και πρόσθεσε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να μετέχει στις συνομιλίες αυτές σε όλα τα στάδια.

We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.



Ukraine reaffirms…

«Είχαμε μια μακρά και ουσιαστική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ξεκινήσαμε με μια συνομιλία μεταξύ μας προτού προσκαλέσουμε σε αυτή και Ευρωπαίους ηγέτες. Η συνομιλία αυτή κράτησε για πάνω από μιάμιση ώρα, περιλαμβανομένης της περίπου ωριαίας διμερούς συζήτησης με τον Πρόεδρο Τραμπ» έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Συμπλήρωσε ότι «η Ουκρανία επανεπιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να εργαστεί με μέγιστη προσπάθεια για την επίτευξη της ειρήνης. Ο πρόεδρος Τραμπ μας ενημέρωσε για τη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη και τα βασικά σημεία της συζήτησής τους».

Πρόσθεσε δε ότι «είναι σημαντική η ισχύς της Αμερικής να έχει αντίκτυπο στην εξέλιξη της κατάστασης. Υποστηρίζουμε την πρόταση του προέδρου Τραμπ για τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας. Η Ουκρανία υπογραμμίζει ότι μπορούν να συζητηθούν σε επίπεδο ηγετών σημαντικά ζητήματα και ένα τριμερές σχήμα είναι κατάλληλο γι’ αυτό».

Ο πρόεδρος Ζελένσκι, μάλιστα, γνωστοποίησε και επίσημα τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, λέγοντας ότι: «Τη Δευτέρα θα συναντηθώ με τον πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσιγκτον για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες αναφορικά με τον τερματισμό της αιματοχυσίας και του πολέμου. Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση».

«Είναι σημαντικό να εμπλακούν οι Ευρωπαίοι σε κάθε στάδιο για να διασφαλίσουν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας μαζί με την Αμερική», ανέφερε.

«Συζητήσαμε επίσης θετικά μηνύματα από την αμερικανική πλευρά αναφορικά με τη συμμετοχή στην εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας. Συνεχίζουμε να συντονίζουμε τις θέσεις μας με όλους τους εταίρους. Ευχαριστώ όλους όσοι βοηθούν», κατέληξε ο Ζελένσκι.