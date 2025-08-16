Axios: «Μία ειρηνευτική συμφωνία είναι καλύτερη από εκεχειρία» - Τι συζήτησε επί μιάμιση ώρα ο Τραμπ με τον Ζελένσκι

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας από το πρακτορείο Axios για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και με Ευρωπαίους ηγέτες.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Μπαράκ Ράβιντ αποκαλύπτει με ανάρτησή του στο X ότι ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι αλλά και σε ηγέτες του ΝΑΤΟ ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν επιθυμεί μια απλή εκεχειρία, αλλά μια συνολική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου».

Μάλιστα, ο δημοσιογράφος του Axios σημείωσε ότι ο Τραμπ τους μετέφερε επί λέξει: «Νομίζω ότι μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία είναι καλύτερη από μια εκεχειρία».

🚨President Trump told Zelensky and NATO leaders that Putin doesn't want a ceasefire and prefers a comprehensive agreement to end the war. According to a source on the call Trump said: "I think a fast peace deal is better than a ceasefire" — Barak Ravid (@BarakRavid) August 16, 2025

Σημειώνεται ότι, ο Αμερικανός πρόεδρος με την ανάρτησή του στο Χ σημείωσε ότι η συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν «σπουδαία και πολύ επιτυχημένη».

Συγκεκριμένα, μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social ο πρόεδρος Τραμπ σημείωσε επίσης ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και με διάφορους Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι όλοι οι συμμετέχοντες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι η απευθείας επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, αντί μιας προσωρινής εκεχειρίας, η οποία συχνά δεν διατηρείται.

Μάλιστα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Ζελένσκι θα επισκεφθεί τη Δευτέρα το απόγευμα τον Λευκό Οίκο, ενώ, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, θα προγραμματιστεί στη συνέχεια και συνάντηση με τον Πούτιν.

Όπως τόνισε, η διαδικασία αυτή ενδέχεται να σώσει εκατομμύρια ζωές.

Νωρίτερα, ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησής του στο Χ τόνισε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Τραμπ κράτησε πάνω από μιάμιση ώρα κι ότι η Ουκρανία υποστηρίζει τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.



Ukraine reaffirms… pic.twitter.com/64IPVhtFaB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να μετέχει στις συνομιλίες αυτές σε όλα τα στάδια.

Συμπλήρωσε ότι «η Ουκρανία επανεπιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να εργαστεί με μέγιστη προσπάθεια για την επίτευξη της ειρήνης. Ο πρόεδρος Τραμπ μας ενημέρωσε για τη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη και τα βασικά σημεία της συζήτησής τους».

Επίσης, πρόσθεσε ότι «είναι σημαντική η ισχύς της Αμερικής να έχει αντίκτυπο στην εξέλιξη της κατάστασης. Υποστηρίζουμε την πρόταση του προέδρου Τραμπ για τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας. Η Ουκρανία υπογραμμίζει ότι μπορούν να συζητηθούν σε επίπεδο ηγετών σημαντικά ζητήματα και ένα τριμερές σχήμα είναι κατάλληλο γι’ αυτό».