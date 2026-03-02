Υπ. Άμυνας Κουβέιτ: Αρκετά αμερικανικά μαχητικά συνετρίβησαν, ασφαλή τα πληρώματά τους (vids)

Αρκετά αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στο Κουβέιτ σήμερα το πρωί, αλλά τα πληρώματά τους επέζησαν, αναφέρει το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ, καθώς το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του στον Κόλπο για τρίτη ημέρα.

بيان رقم 7



صرّح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع بأنه في صباح هذا اليوم سقطت عدد من الطائرات الحربية الأمريكية، مؤكداً نجاة أطقمها بالكامل.



وأوضح أن الجهات المختصة باشرت فوراً إجراءات البحث والإنقاذ، حيث تم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم…

«Πολλά αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη συνετρίβησαν σήμερα το πρωί. Επιβεβαιώνουμε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος επέζησαν», αναφέρει εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι η αιτία βρίσκεται υπό διερεύνηση.

JUST IN: 🇺🇸 US F-15 fighter jet crashes in Kuwait.

«Οι αρχές ξεκίνησαν αμέσως επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, εκκενώνοντας τα πληρώματα και μεταφέροντάς τα σε νοσοκομείο για ιατρική αξιολόγηση και θεραπεία», πρόσθεσε η ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας ότι η κατάστασή τους είναι σταθερή.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν ένα F-15 να συντρίβεται με τον πιλότο να εκτινάσσεται.

Footage of an F-15 falling out of the sky this morning over Kuwait, in an apparent "friendly fire" incident involving the U.S. Air Force.

Οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν αμέσως επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του Κουβέιτ, Συνταγματάρχης Σαΐντ Αλ-Ατουάν.

«Τα πληρώματα εκκενώθηκαν από τα σημεία της συντριβής και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να αξιολογηθεί η κατάστασή τους και να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη», είπε, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε «σταθερή» κατάσταση.

Ο Αλ-Ατουάν δήλωσε ότι το Κουβέιτ βρίσκεται σε «άμεσο συντονισμό» με τις αρχές των ΗΠΑ.