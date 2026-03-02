Υπ. Άμυνας Κουβέιτ: Αρκετά αμερικανικά μαχητικά συνετρίβησαν, ασφαλή τα πληρώματά τους (vids)
02/03/2026 • 10:22
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Αρκετά αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στο Κουβέιτ σήμερα το πρωί, αλλά τα πληρώματά τους επέζησαν, αναφέρει το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ, καθώς το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του στον Κόλπο για τρίτη ημέρα.

«Πολλά αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη συνετρίβησαν σήμερα το πρωί. Επιβεβαιώνουμε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος επέζησαν», αναφέρει εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι η αιτία βρίσκεται υπό διερεύνηση.

«Οι αρχές ξεκίνησαν αμέσως επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, εκκενώνοντας τα πληρώματα και μεταφέροντάς τα σε νοσοκομείο για ιατρική αξιολόγηση και θεραπεία», πρόσθεσε η ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας ότι η κατάστασή τους είναι σταθερή.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν ένα F-15 να συντρίβεται με τον πιλότο να εκτινάσσεται.

Οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν αμέσως επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του Κουβέιτ, Συνταγματάρχης Σαΐντ Αλ-Ατουάν.

«Τα πληρώματα εκκενώθηκαν από τα σημεία της συντριβής και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να αξιολογηθεί η κατάστασή τους και να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη», είπε, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε «σταθερή» κατάσταση.

Ο Αλ-Ατουάν δήλωσε ότι το Κουβέιτ βρίσκεται σε «άμεσο συντονισμό» με τις αρχές των ΗΠΑ.

