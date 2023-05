Washington Post κατά Ερντογάν: Ευκαιρία να αποτινάξουν τον ζυγό

Μετά το άρθρο κόλαφο του Economist εναντίον του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και η Washington Post στρέφεται εναντίον του Τούρκου προέδρου, με αφορμή τις επερχόμενες εκλογές στη γείτονα.

Όπως αναφέρει το άρθρο, οι εκλογές της 14ης Μαΐου είναι ευκαιρία να αποτινάξουν τον ζυγό της διακυβέρνησης του Τούρκου προέδρου, σημειώνοντας πως «η σκιά ενός αυξανόμενου δεσποτισμού καραδοκεί στις εκλογές της Τουρκίας».

