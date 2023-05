Οργισμένη αντίδραση Ερντογάν κατά του Economist

Την οργισμένη αντίδραση του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκάλεσε άρθρο-κόλαφος του Economist, ενόψει των εκλογών, που έκανε λόγο για επερχόμενη «έξωσή» του από την εξουσία.

Σε ανάρτησή του στα social media το πρωί της Παρασκευής, ο Ερντογάν αναφέρει ότι «δεν θα επιτρέψουμε να κατευθύνεται η εσωτερική μας πολιτική και να επηρεάζεται η εθνική βούληση από τα εξώφυλλα των περιοδικών, που αποτελούν τον επιχειρησιακό μηχανισμό των παγκόσμιων δυνάμεων».

Στο ίδιο κείμενο, ο πρόεδρος της Τουρκίας επιχειρεί σύντομο απολογισμό της δράσης της κυβέρνησής του κατηγορώντας τη Δύση ότι αποκαλεί «τρομοκρατές αυτούς που μαρτύρησαν, τους αστυνομικούς, τους στρατιώτες και τους πολίτες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τουρκία «έχει περιορίσει τρομοκρατικές οργανώσεις με τις πολιτικές, διπλωματικές και στρατιωτικές της κινήσεις», έχει συμβάλει «στην επίλυση περιφερειακών κρίσεων με συμφωνίες και διαδρόμους για τα σιτηρά».

Προχωρά δε, σε έμμεση αναφορά στο Κυπριακό, τονίζοντας, «υπερασπιζόμαστε αποφασιστικά τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, του τουρκικού κόσμου».

«Αν η Τουρκία εκδιώξει τον ισχυρό της άνδρα, οι απανταχού δημοκράτες θα πρέπει να πάρουν θάρρος». Με αυτόν τον τίτλο οι συντάκτες του Economist σε άρθρο τους, δέκα μέρες πριν από τις εκλογές, παίρνουν ξεκάθαρα το μέρος του επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Κεμάλ Κιλιντσάρογλου.

«Ο Κιλιτσντάρογλου μπορεί να είναι λίγο βαρετός, αλλά είναι ένας πεισματάρης οικοδόμος της συναίνεσης και ταπεινός - το αντίθετο του αντιπάλου του. Αν κερδίσει, θα είναι μια τεράστια στιγμή για τον παγκόσμιο αγώνα για πραγματική δημοκρατία στην Τουρκία και την Ευρώπη. Ο Ερντογάν έκανε κάποια καλά βήματα στα πρώτα χρόνια της θητείας του, αλλά η διαρκής συγκέντρωση εξουσίας έχει θολώσει την κρίση και την ηθική του αίσθηση. Υποστηρίζουμε θερμά τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου για επόμενο πρόεδρο της Τουρκίας», αναφέρει χαρακτηριστικά το άρθρο που προκάλεσε την οργή του Τούρκου προέδρου.

Η ανάλυση, η οποία εκτιμά ότι η Άγκυρα θα βελτιώσει τους δεσμούς με τη Δύση εάν κερδίσει ο Κιλιτσντάρογλου, αναφέρει: «Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Ερντογάν υπολείπεται με μικρή διαφορά. Αν χάσει, θα είναι μια εντυπωσιακή πολιτική ανατροπή με παγκόσμιες συνέπειες. Ο τουρκικός λαός θα είναι πιο ελεύθερος, λιγότερο φοβισμένος και -με την πάροδο του χρόνου- πιο ευημερών. Μια νέα κυβέρνηση θα μπορούσε να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την Δύση. Το πιο σημαντικό, σε μια εποχή που οι δικτατορίες βρίσκονται σε άνοδο από την Ουγγαρία μέχρι την Ινδία, η ειρηνική απομάκρυνση του Ερντογάν θα έδειχνε στους απανταχού δημοκράτες ότι οι δικτάτορες μπορούν να νικηθούν».

