Το ανοιχτό διθέσιο που «επανίδρυσε» τα roadster έκλεισε τα 35

Με 35 χρόνια ιστορίας, εκατομμύρια θαυμαστές και δεκάδες εκδόσεις-σταθμούς από την πρώτη μέχρι και τη σημερινή τέταρτη γενιά του, το Mazda MX-5 παραμένει το διθέσιο σπορ αυτοκίνητο που επαναπροσδιόρισε τη χαρά της ανοιχτής οδήγησης.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’70, η αγορά των μικρών, διθέσιων «ανοιχτών» και πισωκίνητων αυτοκινήτων (roadsters) είχε σχεδόν εξαφανιστεί. Τα βρετανικά μοντέλα όπως το MG B και το Triumph Spitfire είχαν αποσυρθεί, αφήνοντας ένα κενό που φαινόταν αδύνατο να καλυφθεί. Η ιδέα για το MX-5 ξεκίνησε από τον Αμερικανό δημοσιογράφο αυτοκινήτων Bob Hall, ο οποίος το 1979 πρότεινε στη Mazda να φτιάξει ένα προσιτό, ελαφρύ, πισωκίνητο διθέσιο με την αίσθηση των κλασικών roadsters. Η ιδέα βρήκε πρόσφορο έδαφος και το project ξεκίνησε υπό το κωδικό όνομα «Project NA». Μετά από χρόνια ανάπτυξης, η πρώτη γενιά παρουσιάστηκε το 1989 στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Σικάγο. Το αποτέλεσμα; Ο κόσμος της αυτοκίνησης θαύμασε και οι οπαδοί των προσιτών roadsters ενθουσιάστηκαν.

Κατασκευασμένο σαν ένα κλασικό πισωκίνητο σπορ αυτοκίνητο, αλλά με μια πρωτοποριακή διάταξη κινητήρα μπροστά προς το κέντρο του αμαξώματος για βέλτιστη διαμήκη κατανομή βάρους, το ιαπωνικό roadster αναβίωσε μια σχεδόν εξαφανισμένη κατηγορία αυτοκινήτων.

Το συμπαγές και ελαφρύ Mazda MX-5 επαναπροσδιόρισε τη χαρά της ανοιχτής οδήγησης. Οι μηχανικοί της Mazda το πέτυχαν αυτό ακολουθώντας την παραδοσιακή ιαπωνική φιλοσοφία Jinba-Ittai, η οποία θεωρεί το άλογο και τον αναβάτη ως ένα. Εφαρμοσμένη στο Mazda MX-5 ο οδηγός και το roadster σχηματίζουν έναν στενό δεσμό, προσφέροντας ισορροπία, ευελιξία και ελαφρότητα. Το MX-5 έχει κερδίσει πολλά βραβεία και διακρίσεις όλα αυτά τα χρόνια, ενώ μπήκε στο Βιβλίο Ρεκόρ Guinness ως το πιο καλοπουλημένο διθέσιο σπορ αυτοκίνητο στην ιστορία. Η ανόθευτη οδηγική απόλαυση και η χαρά της απλότητας ήταν ανέκαθεν στοιχεία που χαρακτήρισαν το Mazda MX-5 από τη πρώτη γενιά και με τη διαδικασία της συνεχούς εξέλιξης μέχρι και την τρέχουσα 4η.

Το Mazda MX-5 (NA, 1989-1998) διέθετε αναδιπλούμενους (pop-up) προβολείς, βάρος μόλις 950-κιλά και κινητήρες 1,6 λίτρου με 115 ίππους ή 1,8 λίτρου με 130 ίππους. Η συνταγή ήταν απλή: «Light is right» – μικρό βάρος, χαμηλό κέντρο βάρους, εξαιρετική ισορροπία.

Η δεύτερη γενιά (ΝΒ, 1998-2005) κράτησε το ίδιο πνεύμα αλλά με πιο σύγχρονη εμφάνιση. Οι αναδιπλούμενοι προβολείς έδωσαν τη θέση τους σε σταθερούς, για λόγους ασφαλείας και αεροδυναμικής. Η ισχύς αυξήθηκε (έως 146 ίππους στις εκδόσεις 1,8), η ανάρτηση βελτιώθηκε, και παρουσιάστηκε η πρώτη έκδοση Mazdaspeed MX-5 με turbo και 180 ίππους.

Η τρίτη γενιά (NC, 2005-2015) βασίστηκε σε νέα πλατφόρμα, ελαφρώς μεγαλύτερη, και έφερε επιλογή σκληρής αναδιπλούμενης οροφής. Οι κινητήρες 1,8 και 2,0 λίτρων έδωσαν περισσότερη δύναμη (έως 167 ίππους), ενώ το αυτοκίνητο έγινε λίγο πιο «ώριμο» και άνετο, χωρίς όμως να χάσει την οδηγική του υπεραξία.

Η τρέχουσα εκδοχή του Mazda MX-5 (ND, 2015-σήμερα) συνεχίζει να προσφέρει χαρά στους λάτρεις της οδήγησης κάμπριο οχημάτων από το 2016, με την έκδοση RF να διαθέτει συναρπαστική σχεδίαση fastback και ηλεκτρικά αναδιπλούμενο σύστημα οροφής «hard-top», παράλληλα με το μοντέλο roadster με μαλακή οροφή.

Η συνολική παραγωγή του Mazda MX-5 στο εργοστάσιο Ujina στη Χιροσίμα έφτασε το ρεκόρ των 1,3 εκατομμυρίων μονάδων. Πάνω από το 40% της συνολικής παραγωγής του MX-5 έχουν πωληθεί στη Βόρεια Αμερική με την ονομασία Mazda Miata, ενώ ακολουθεί η Ευρώπη, όπου έχουν πωληθεί περισσότερα από 400 χιλιάδες οχήματα.

Στα 35α γενέθλιά του, το Mazda MX-5 έχει υποστεί αναβαθμίσεις στα εμπρός και πίσω φώτα, νέο σύστημα infotainment για βελτιωμένη συνδεσιμότητα και μια ακόμα πιο «συμπυκνωμένη» οδηγική εμπειρία “Jinba-Ittai”. Το νέο «Track Mode» ενισχύει την αίσθηση της εμπλοκής του οδηγού στο θρυλικό σπορ αυτοκίνητο και λειτουργεί σε συνδυασμό με το βασισμένο στο λογισμικό Kinematic Posture Control System (KPC), το οποίο παρέχει πρόσθετη οδηγική σταθερότητα στις στροφές. Η γκάμα κινητήρων στην ελληνική αγορά περιλαμβάνει έναν 1,5 λίτρου Skyactiv-G 97 kW/132 PS, ο οποίος έχει κατανάλωση καυσίμου WLTP 6,3 lit./100 km και εκπομπές CO₂ WLTP 142 gr/km.