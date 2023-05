Economist: Η ήττα του Ερντογάν θα δώσει θάρρος στους απανταχού δημοκράτες

"Αν η Τουρκία εκδιώξει τον ισχυρό της άνδρα, οι απανταχού δημοκράτες θα πρέπει να πάρουν θάρρος". Με αυτόν τον τίτλο οι συντάκτες του Economist σε άρθρο τους, δέκα ημέρες πριν από τις εκλογές, παίρνουν ξεκάθαρα το μέρος του επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Κεμάλ Κιλιντσάρογλου.

"Ο Κιλιτσντάρογλου μπορεί να είναι λίγο βαρετός, αλλά είναι ένας πεισματάρης οικοδόμος της συναίνεσης και ταπεινός - το αντίθετο του αντιπάλου του. Αν κερδίσει, θα είναι μια τεράστια στιγμή για τον παγκόσμιο αγώνα για πραγματική δημοκρατία στην Τουρκία και την Ευρώπη. Ο Ερντογάν έκανε κάποια καλά βήματα στα πρώτα χρόνια της θητείας του, αλλά η διαρκής συγκέντρωση εξουσίας έχει θολώσει την κρίση και την ηθική του αίσθηση. Υποστηρίζουμε θερμά τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου για επόμενο πρόεδρο της Τουρκίας", αναφέρει χαρακτηριστικά το άρθρο όπως αναφέρει το Sigma Live.

Η ανάλυση, η οποία εκτιμά ότι η Άγκυρα θα βελτιώσει τους δεσμούς με τη Δύση εάν κερδίσει ο Κιλιτσντάρογλου, αναφέρει: "Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Ερντογάν υπολείπεται με μικρή διαφορά. Αν χάσει, θα είναι μια εντυπωσιακή πολιτική ανατροπή με παγκόσμιες συνέπειες. Ο τουρκικός λαός θα είναι πιο ελεύθερος, λιγότερο φοβισμένος και -με την πάροδο του χρόνου- πιο ευημερών. Μια νέα κυβέρνηση θα μπορούσε να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την Δύση. Το πιο σημαντικό, σε μια εποχή που οι δικτατορίες βρίσκονται σε άνοδο από την Ουγγαρία μέχρι την Ινδία, η ειρηνική απομάκρυνση του Ερντογάν θα έδειχνε στους απανταχού δημοκράτες ότι οι δικτάτορες μπορούν να νικηθούν".

