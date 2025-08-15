Τηλεπικοινωνίες

Χρειάστηκε μια κίνηση από την θυγατρική της ΔΕΗ, Fibergrid να προσφέρει υπηρεσίες χονδρικής και λιανικής πώλησης υπηρεσιών πρόσβασης στον Internet μέσω δικτύου οπτικών ινών, προκειμένου να δώσει ώθηση σε εξελίξεις που ήδη επιταχύνουν τις διαδικασίες προς τη μετάβαση στην Κοινωνία του Gigabit καθώς και σε μια αναδιάρθρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς και ανακατανομή των μεριδίων των πέντε «παικτών».

Και αυτό γιατί η Fibergrid μπήκε στην αγορά ultrafast internet - μια αγορά που βρίσκεται ακόμη εν τω γενέσθαι, κυρίως, λόγω του χαμηλού ποσοστού διείσδυσης σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά - με ανταγωνιστικές τιμές.

Οι τιμές αυτές, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς εκτιμάται ότι θα αυξήσουν τον ανταγωνισμό όχι μόνο με την Inalan, η οποία προσφέρει και αυτή υπηρεσίες πρόσβασης αποκλειστικά FTTH ή FTTB και άρα θεωρείται ο πιο άμεσος ανταγωνιστής, αλλά και με τους υπόλοιπους παρόχους, δηλαδή τη Cosmote - Telekom, τη Vodafone και τη NOVA.

Και εκεί που τα πράγματα έδειχναν ότι η τηλεπικοινωνιακή αγορά FTTH βαδίζει σε ανακατανομή, ο όμιλος ΟΤΕ, με μια κίνηση που θα ζήλευε ακόμη και ο Γκάρι Κασπάροφ, ήρθε να ισορροπήσει την πλάστιγγα του ανταγωνισμού.

Η κίνηση αυτή αφορά τον πολλαπλασιασμό των ταχυτήτων πρόσβασης στους συνδρομητές τόσο του FTTH όσο και των συνδέσεων FTTC (οπτική ίνα και χαλκός), χωρίς επιπλέον αύξηση των τιμολογίων. Η αναβάθμιση αυτή έχει, ήδη, ξεκινήσει εδώ και λίγες ημέρες και θα ολοκληρωθεί ως τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Από εκεί και πέρα ο ΟΤΕ θα γνωστοποιήσει σε κάθε πελάτη του τι θα πράξει στη συνέχεια. Αν δηλαδή θα αφήσει τους πελάτες του στις αναβαθμισμένες ταχύτητες χωρίς άλλη χρέωση ή αν θα τους κάνει μια άλλη προσφορά, π.χ. μόνιμη αναβάθμιση της γραμμής με κάποιο μικρό κόστος, επιπλέον.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι όλες οι συνδέσεις FTTC, ανεξαρτήτου ταχύτητας (24 Mbps, 50 Μbps) αναβαθμίζονται σε 100 Mbps. Επίσης, όλες οι συνδέσεις ταχύτητας FTTH (50 Mbps, 100 Mbps, 200 Μbps, 300 Μbps) αναβαθμίζονται σε 500 Mbps.

Η κίνηση αυτή αφορά περί τους 500.000 συνδρομητές συνδέσεων οπτικών ινών FTTC/FTTH. Παράλληλα, περίπου 350.000 χρήστες FTTH συνδέσεων θα διαθέτουν, πλέον ταχύτητες 500 Mbps download/ 250 Μbps upload, ενώ μέχρι σήμερα είχαν χαμηλότερες ταχύτητες 50 έως 300 Mbps. Επίσης, περίπου 150.000 πελάτες-χρήστες FTTC συνδέσεων θα «κλειδώνουν» στα 100 Mbps, ενώ πριν είχαν πολύ αργές συνδέσεις 24 έως 50 Mbps.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι και οι αναλυτές της JP Morgan σε πρόσφατη ανάλυσή τους για τον όμιλο OTE έκαναν λόγο για νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον στην τηλεπικοινωνιακή αγορά που δημιουργεί η επιθετική είσοδος της θυγατρικής της ΔΕΗ, Fibergrid.

Σύμφωνα με την ανάλυση της JP Morgan, η κίνηση της ΔΕΗ δημιουργεί πιέσεις στον ΟΤΕ για τον οποίο εκτιμάται ότι αν δεν προβεί σε αναδιαμόρφωση των τιμολογίων του είναι πιθανόν να δει απώλειες πελατών. Με βάση την παραπάνω εκτίμηση ο ΟΤΕ, προχώρησε σε «αντεπίθεση».

Όπως ανέφεραν οι αναλυτές του διεθνούς οίκου, πάνω από το 80% των πελατών του ΟΤΕ εξακολουθούν να παραμένουν σε τεχνολογίες FTTC (Fiber to the cabin) και χαλκού. Αντίθετα, μόλις το 18% έχει κάνει τη μετάβαση σε FTTH.

Από τη στιγμή που η ΔΕΗ, σήμερα, διαθέτει φθηνότερα πακέτα πρόσβασης κατά 18% ως και 56% έναντι του ανταγωνισμού, και διατηρήσει την ίδια πολιτική τιμών, αναμένεται, δυνητικά, να αποσπάσει σημαντικό μερίδιο από τον ανταγωνισμό και ειδικά από τον ΟΤΕ.

Πάντως, οι αναλυτές της JP Morgan εντοπίζουν και ορισμένα στοιχεία που λειτουργούν υπέρ του ΟΤΕ αλλά και των άλλων «παραδοσιακών παρόχων».

Και αυτό γιατί οι ΔΕΗ δεν προσφέρει συνδυαστικές υπηρεσίες (σταθερή, κινητή, τηλεόραση), σε αντίθεση με τον ΟΤΕ που έχει καταφέρει να εδραιώσει την παρουσία του σε αυτά τα «πακέτα» με το 70% της πελατειακής του βάσης να χρησιμοποιεί υπηρεσίες FMC (Fixed-Mobile Convergence). Η αύξηση αυτής της διείσδυσης τα τελευταία χρόνια αποτελεί μια ασπίδα προστασίας έναντι της απώλειας «απλών» συνδέσεων σταθερού internet. Δεύτερον, ο ΟΤΕ διαθέτει ήδη μεγαλύτερη υποδομή FTTH, με κάλυψη 1,8 εκατομμυρίων νοικοκυριών και στόχο τα 3 εκατομμύρια έως το 2027.

Επιτάχυνση της ανάπτυξης υποδομών FTTH πανελλαδικά

Ο ΟΤΕ εξακολουθεί να διατηρεί ηγετική θέση στην αγορά έχοντας ήδη φτάσει στο τέλος του 2024 να καλύπτει 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις με FTTH. Το πλάνο του ομίλου προβλέπει την επέκταση του δικτύου σε 2,1 εκατ. μέχρι το τέλος του 2025 και σε 3 εκατ. μέχρι το 2027.

Σήμερα, ο ΟΤΕ παραμένει ο μόνος πάροχος που δημοσιεύει στοιχεία για πραγματικές συνδέσεις πελατών FTTH, με 430.000 ενεργούς συνδρομητές, έως το τέλος του περασμένου Μαρτίου.

Βέβαια, ο όμιλος ΟΤΕ εκτός από την αναβάθμιση των ταχυτήτων επιταχύνει την επέκταση του δικτύου του FTTH σε δήμους που βρίσκονται στους νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Κέρκυρας, Ροδόπης, Κορίνθου, Ρεθύμνου, Ξάνθης, Δωδεκανήσων, Τρικάλων, Λασιθίου, Αιτωλοακαρνανίας, Εύβοιας, Θεσσαλονίκης, Αργολίδας, Αχαΐας, Γρεβενών, Ημαθίας, Καρδίτσας, Κιλκίς και Πέλλας.

Αντίθετα, οι Vodafone και Nova ανακοινώνουν αριθμούς για «Homes Passed», δηλαδή για τα νοικοκυριά που μπορούν δυνητικά να συνδεθούν, ανεξαρτήτως αν είναι κατοικημένα ή αν έχουν ενεργοποιημένη σύνδεση. Πάντως, από την πλευρά της η Vodafone, δια στόματος του νέου της CEO του Αχιλλέα Κανάρη, επαναβεβαίωσε, πρόσφατα τον στρατηγικό της στόχο για επενδύσεις ύψους 1 δισ.ευρώ έως το 2029, εστιάζοντας στην ενίσχυση των δικτύων 5G και της οπτικής ίνας (FTTH). Περίπου το ένα τρίτο των επενδύσεων προορίζεται ειδικά για τις υποδομές αυτών των δύο τεχνολογιών.

Η εταιρεία στοχεύει σε κάλυψη 850.000 γραμμών FTTH έως το 2028, ενώ παράλληλα επιταχύνει την ανάπτυξη του 5G με στόχο πληθυσμιακή κάλυψη 96% έως τον Μάρτιο του 2026. Ήδη, το δίκτυο 5G καλύπτει το 94% του πληθυσμού, με 247 πόλεις και 70 νησιά να περιλαμβάνονται στο δίκτυο.

Στη σταθερή τηλεφωνία, η Vodafone διαθέτει 360.000 εμπορικά διαθέσιμες FTTH γραμμές και ακόμη 140.000 υπό κατασκευή, οι οποίες αναμένεται να ενεργοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους. Επιπλέον, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε αναβάθμιση υποδομών σε 10 νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, προσφέροντας συνδέσεις έως 1 Gbps μέσω του ιδιόκτητου υποθαλάσσιου καλωδίου της.

Την περσινή χρονιά η Vodafone επιτάχυνε την ανάπτυξη του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας, έχοντας υλοποιήσει περισσότερες από 300.000 γραμμές οπτικής ίνας απευθείας στο σπίτι (FTTH). Εντός του 2025, το δίκτυο οπτικών ινών της Vodafone θα καταστεί εμπορικά διαθέσιμο σε 500.000 σπίτια, ενώ στόχος είναι η επέκταση της διαθεσιμότητας σε 850.000 σπίτια έως το 2028.

Σε ό,τι αφορά την Nova, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το δίκτυο FTTH είχε φτάσει σε 540.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις ως το τέλος του 2024. Επόμενος στόχος για τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο είναι η κάλυψη 830.000 σημείων μέχρι την εκπνοή της φετινής χρονιάς.

Δικό της δίκτυο FTTH «κτίζει» και η Inalan σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία στο τέλος του 2024 κατέγραψε μια αύξηση κατά 44% στον κύκλο εργασιών της, παρέχοντας δυνατότητα σύνδεσης γρήγορου internet σε πάνω από 600.000 νοικοκυριά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προς το παρόν. Με βάση το επενδυτικό της πλάνο στοχεύει να εντάξει στο δίκτυό της περί τα 2,6 εκατ.κατοικίες, ενώ παράλληλα έχει ήδη εγκαταστήσει δίκτυο με πάνω από 2.000 χιλιόμετρα οπτικής ίνας.Παράλληλα σχεδιάζει την επέκταση της και σε άλλους νομούς της χώρας.

Πάντως, στην τελευταία μελέτη του FTTH Council με τίτλο "FTTH/B Forecast for Europe", το 2025 η Ελλάδα θα είναι 3η από το τέλος στην κατάταξη της διείσδυσης των ευρυζωνικών συνδέσεων μέσω οπτικών ινών (FTTH/FTTB) στην ΕΕ, με ποσοστό 18%.

Στην Ελλάδα, η εκτίμηση του FTTH Council είναι ότι ως το τέλος του 2025 οι ενεργοί συνδρομητές FTTH/FTTB θα ανέλθουν σε 800.000. Αριθμός που μάλλον, για το τρέχουν, έτος θα ξεπεραστεί, καθώς με βάση εκτιμήσεις της αγοράς, ο συνολικοί πελάτες λιανικής έφθαναν πριν από δυο, περίπου, μήνες αθροιστικά, τις 720-730 χιλιάδες.