WaPo: Η Ρωσία δίνει στο Ιράν πληροφορίες για στρατιωτικούς στόχους των ΗΠΑ

Η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες για στόχους, προκειμένου να επιτεθεί στις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε την Παρασκευή η Washington Post, επικαλούμενη πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως από την έναρξη του πολέμου το Σάββατο, η Ρωσία έχει μεταβιβάσει στο Ιράν τις τοποθεσίες των αμερικανικών στρατιωτικών assets, συμπεριλαμβανομένων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών.

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η υποστήριξη αυτή υποδηλώνει ότι η Ρωσία εμπλέκεται έμμεσα στη σύγκρουση, αν και η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει το θέμα και δεν συμμετέχει άμεσα στις εχθροπραξίες.

Η WaPo πρόσθεσε ότι η Κίνα δεν φαίνεται να παρέχει παρόμοια βοήθεια προς την Τεχεράνη.

Η έκταση της βοήθειας της Ρωσίας προς το Ιράν δεν ήταν απολύτως σαφής. Η ικανότητα του ιρανικού στρατού να εντοπίζει τις αμερικανικές δυνάμεις έχει μειωθεί σε λιγότερο από μια εβδομάδα από την έναρξη των συγκρούσεων, ανέφερε μια πηγή που επικαλέστηκε η εφημερίδα.

Δείτε εδώ λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή