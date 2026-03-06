Η Βρετανία προειδοποιεί: Μαχητικά της RAF μπορούν νόμιμα να πλήξουν ιρανικές εγκαταστάσεις πυραύλων (vid)
Η Βρετανία προειδοποιεί: Μαχητικά της RAF μπορούν νόμιμα να πλήξουν ιρανικές εγκαταστάσεις πυραύλων (vid)

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Λαμί, μιλώντας στο BBC, δήλωσε ότι είναι «απολύτως νόμιμο» να προστατεύεται ο πληθυσμός όταν δέχεται επίθεση.

Συγκεκριμένα, ο Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε ότι η Βρετανία έχει ξεκαθαρίσει πως δεν επιθυμούσε να συμμετάσχει στην «αρχική επιθετική ενέργεια» των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα στηρίξει «φυσικά» αμυντικές ενέργειες.

Όταν ρωτήθηκε τι ακριβώς περιλαμβάνουν αυτές οι αμυντικές ενέργειες και ποια είναι τα όριά τους, ο Λάμι απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, λέγοντας ότι δεν θέλει να υπεισέλθει σε «επιχειρησιακές λεπτομέρειες».

Πιέζοντας περισσότερο για διευκρινίσεις, ο ίδιος ανέφερε ότι θεωρεί πως πλήγματα σε πυραυλικές εγκαταστάσεις εντός του Ιράν, με στόχο την αποτροπή επιθέσεων, «θα ήταν νόμιμα».

«Είναι απολύτως νόμιμο να προστατεύουμε τον λαό μας και το προσωπικό μας και, υπό αυτές τις συνθήκες, έχουμε στη διάθεσή μας κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα», τόνισε.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει δορυφορική και πληροφοριακή ικανότητα για να εντοπίζει ιρανικούς στόχους, εξασφαλίζοντας την ακρίβεια και νομιμότητα πιθανών επιχειρήσεων.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη δώσει άδεια στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις για να διεξάγουν αμυντικά πλήγματα κατά ιρανικών εγκαταστάσεων πυραύλων.

