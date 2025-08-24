Τζέι Ντι Βανς: Η Ρωσία έχει κάνει σημαντικές παραχωρήσεις προς μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι η Ρωσία έχει κάνει «σημαντικές παραχωρήσεις» προς μια διαπραγματευτική λύση στον πόλεμο της με την Ουκρανία και εξέφρασε αισιοδοξία για την πρόοδο, παρά την απουσία σαφούς προόδου προς τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Μιλώντας στην εκπομπή "Meet the Press with Kristen Welker" του NBC, ο Βανς ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προχωρήσει σε αρκετές παραχωρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής παροχής εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία, για την προστασία της από μελλοντική ρωσική επιθετικότητα.

«Πιστεύω ότι οι Ρώσοι έχουν κάνει σημαντικές παραχωρήσεις προς τον Πρόεδρο Τραμπ για πρώτη φορά σε αυτά τα τριάμισι χρόνια της σύγκρουσης», είπε ο Βανς σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν την Κυριακή.

«Έχουν αναγνωρίσει ότι δεν πρόκειται να μπορέσουν να εγκαταστήσουν ένα καθεστώς - μαριονέτα στο Κίεβο - κάτι που ήταν βασική απαίτηση στην αρχή. Και, το πιο σημαντικό, έχουν αποδεχτεί ότι θα υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας για την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε επίσης την Κυριακή ότι μια ομάδα χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα μπορούσε να είναι οι εγγυητές της ασφάλειας της Ουκρανίας.

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανανέωσε την απειλή επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία εάν δεν υπάρξει πρόοδος προς μια ειρηνευτική λύση εντός δύο εβδομάδων, δείχνοντας δυσαρέσκεια με τη Μόσχα μία εβδομάδα μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο Βανς δήλωσε ότι οι κυρώσεις θα εξεταστούν κατά περίπτωση, αν και παραδέχτηκε ότι νέες ποινές είναι απίθανο να οδηγήσουν άμεσα τη Ρωσία σε κατάπαυση πυρός.

Ανέφερε, επίσης, την απόφαση του Τραμπ να επιβάλει επιπλέον δασμούς 25% σε ινδικά προϊόντα, ως αντίποινα για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία, ως παράδειγμα της οικονομικής πίεσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιτευχθεί ειρήνη.

«Ο Τραμπ προσπαθεί να καταστήσει σαφές ότι η Ρωσία μπορεί να ξαναγίνει αποδεκτή στην παγκόσμια οικονομία αν σταματήσει τις δολοφονίες, αλλά θα παραμείνει απομονωμένη αν δεν το κάνει», δήλωσε ο Βανς.