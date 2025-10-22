Άγνωστος Στρατιώτης

Με 159 θετικές ψήφους «πέρασε» στη Βουλή η τροπολογία για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, μετά από ονομαστική ψηφοφορία στην οποία συμμετείχε και ψήφισε θετικά ο Νίκος Δένδιας. Νωρίτερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης άφησε αιχμές για την προηγούμενη απουσία του στην Ολομέλεια. Επιπλέον, την τροπολογία υπερψήφισαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές Γιώργος Ασπιώτης, Χάρης Κατσιβαρδάς και Κωνσταντίνος Φλώρος.

Η τροπολογία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη σύσταση και οργάνωση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις, το οποίο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής.

Νωρίτερα, στη Βουλή βρέθηκε και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προκειμένου να ψηφίσει την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Ωστόσο, η χθεσινή απουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας από τη Βουλή όπου πραγματοποιήθηκε η συζήτηση για την επίμαχη τροπολογία συνεχίζει να προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις και σχόλια ακόμα και μέσα στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες και σχολιάζοντας ότι ο Νίκος Δένδιας δεν υποστήριξε την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είπε: «Η μόνη περίπτωση να μην μιλήσω εγώ σε δική μου τροπολογία είναι όχι μόνο να είμαι σε ΜΕΘ αλλά και σε κώμα».

Πρωτύτερα, σήμερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ για τη ρύθμιση σχετικά με τον Άγνωστο Στρατιώτη είπε ότι «εμπεδώνει απλά την κανονικότητα», και σχετικά με τον Νίκο Δένδια είπε ότι επικοινώνησε μαζί του πριν τη ρύθμιση «και δεν εξέφρασε καμία διαφωνία».

«Αυτό που αναμένω είναι να έρθει πολύ σύντομα το υπ. Εθνικής Άμυνας με πρόταση ανάδειξης του μνημείου» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός τονίζοντας ότι «σκοπός μας δεν είναι να προκαλέσουμε ή να σβήσουμε τα ονόματα».

Το μήνυμα Μητσοτάκη στον Δένδια

Με την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη να δημιουργεί νέες συνθήκες πόλωσης στο πολιτικό σκηνικό και ταυτόχρονα να αφήνει μετέωρη τη «συστράτευση» όλων των εμπλεκομένων στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης, αφού έκανε λόγο για «μια ρύθμιση η οποία εμπεδώνει απλά την κανονικότητα», αναφέρθηκε με απόλυτο τρόπο στον υπουργό Άμυνας, η απουσία του οποίου από τη χθεσινή συνεδρίαση και η δήλωσή του σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως.

«Ο υπουργός Άμυνας, με τον οποίο είχα επικοινωνήσει προσωπικά πριν καταθέσω τη σχετική διάταξη, δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία για το περιεχόμενο της διάταξης. Τη συνυπέγραψε, θα ψηφίσει σήμερα στην ονομαστική ψηφοφορία και η αρμοδιότητα πια περνάει στο υπουργείο», απάντησε σε όσα ακούγονται περί αποστάσεων του υπουργού Άμυνας.

Κυβερνητικά στελέχη για απουσία Δένδια από τη Βουλή: Τα συναρμόδια υπουργεία συνυπογράφοντας την τροπολογία έδειξαν εμπράκτως τη στάση τους

Υπενθυμίζεται ότι χθες κυβερνητικά στελέχη έλεγαν μετά την αντιπαράθεση στη Βουλή για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και την ανακοίνωση Δένδια ο οποίος επέλεξε να είναι απών από τη συζήτηση ότι όλη η ουσία βρίσκεται στην ομιλία του πρωθυπουργού και στις απαντήσεις που έδωσε.

Πρόσθεταν δε χαρακτηριστικά ότι «τα συναρμόδια υπουργεία έδειξαν εμπράκτως τη στάση τους με το γεγονός ότι συνυπέγραψαν την τροπολογία. Από τη στιγμή που θα γίνει νόμος του κράτους όσοι έχουν τη σχετική αρμοδιότητα θα κάνουν όσα προβλέπει η συγκεκριμένη διάταξη για να την περιφρουρήσουν την εφαρμογή της. Αυτό που απασχολεί την κοινωνία είναι η στάση κάθε κόμματος ξεχωριστά σχετικά με ένα συγκεκριμένο ερώτημα: Πρέπει ή όχι να περιφρουρηθεί το ιερό μνημείο του άγνωστου στρατιώτη;».

Ο απών από τη Βουλή Δένδιας για Άγνωστο Στρατιώτη: Δεν θα το αντιμετωπίσουμε σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού

«Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι χώρος συνυφασμένος με την εθνική μνήμη. Μνημείο απόδοσης σεβασμού σε όσους θυσιάστηκαν υπέρ Πατρίδος και Έθνους. Χώρος ενότητας και ομοψυχίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων. Είναι σκοπός καθ’ εαυτό», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος δεν ήταν παρών στη συζήτηση επί της τροπολογίας για την προστασία της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στη Βουλή.

Και πρόσθεσε πως «όπως ορθά ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων».

Ο υπουργός Άμυνας σημείωσε επίσης, ότι «μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης. Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα».

Για να καταλήξει: «Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε. Ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας.»