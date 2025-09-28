Τσεχία: Ανώνυμοι λογαριασμοί στο TikTok κάνουν φιλορωσική προπαγάνδα ενόψει εκλογών

Εκατοντάδες ανώνυμοι λογαριασμοί στην πλατφόρμα διαμοιρασμού βίντεο TikTok έχουν γίνει ολοένα και πιο ενεργοί στη διάδοση φιλορωσικών αφηγήσεων και στην υποστήριξη ριζοσπαστικών κομμάτων ενόψει των εκλογών της Τσεχικής Δημοκρατίας στις 3-4 Οκτωβρίου, ανέφερε την Κυριακή μια μη κυβερνητική οργάνωση.

Η Online Risk Labs, μια νεοσυσταθείσα ομάδα Τσέχων αναλυτών, δήλωσε ότι έχει εντοπίσει 286 λογαριασμούς στο TikTok που ενισχύουν ο ένας το περιεχόμενο του άλλου. Συνολικά, οι λογαριασμοί αυτοί συγκεντρώνουν από 5 έως 9 εκατομμύρια προβολές την εβδομάδα - περισσότερες από την συνολική απήχηση των ηγετών των κυρίαρχων κομμάτων, σύμφωνα με την ομάδα.

«Οι λογαριασμοί δεν ευθυγραμμίζονται με μία μόνο πολιτική οντότητα, αλλά δείχνουν υποστήριξη σε πολλαπλά ριζοσπαστικά και εξτρεμιστικά κόμματα ταυτόχρονα», ανέφερε η ομάδα σε δήλωσή της.

Σχεδόν το ένα τέταρτο των Τσέχων χρησιμοποιούν το TikTok, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ποσοστό μικρότερο από εκείνο της Ρουμανίας, όπου μια προεδρική εκλογική διαδικασία ακυρώθηκε πέρυσι έπειτα από κατηγορίες για ρωσική ανάμειξη μέσω λογαριασμών στην πλατφόρμα. Η Ρωσία αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Η τσεχική ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών CTU ανέφερε ότι έχει λάβει αρκετές καταγγελίες για εκατοντάδες λογαριασμούς στο TikTok.

«Βρήκαμε τις αναφορές αυτές σχετικές και τις διαβιβάσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως την εποπτική αρχή για τις μεγάλες πλατφόρμες», δήλωσε η CTU στο Reuters, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε επαφή με το TikTok.

Το TikTok και το Υπουργείο Εσωτερικών της Τσεχίας δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Οι λογαριασμοί στο TikTok που επισημάνθηκαν από την Online Risk Labs εξέφρασαν υποστήριξη σε κόμματα όπως το ακροδεξιό SPD - το οποίο βρίσκεται τρίτο στις περισσότερες δημοσκοπήσεις με περίπου 13% - και το ακροαριστερό Stacilo!, το οποίο ξεπερνά οριακά το όριο του 5% για την είσοδο στη Βουλή, σύμφωνα με την ομάδα. Και τα δύο κόμματα υποστηρίζουν την αποχώρηση της χώρας από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Online Risk Labs ανέφερε ότι οι υποψήφιοι που προωθούνται στις σχετικές αναρτήσεις δεν είναι απαραίτητα ενήμεροι για την ύπαρξή τους.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις ενόψει των βουλευτικών εκλογών δείχνουν ότι το αντιπολιτευόμενο κόμμα ANO του πρώην Πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις προηγείται με μεγάλη διαφορά έναντι του κεντροδεξιού συνασπισμού SPOLU του Πρωθυπουργού Πέτρ Φιάλα. Το ANO ενδέχεται να χρειαστεί τη στήριξη του SPD και του Stacilo! για να σχηματίσει πλειοψηφία.