Τραμπ: Θέλω να φέρω σε κατ’ ιδίαν συνάντηση τον Πούτιν με τον Ζελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την Τρίτη κατά τη διάρκεια ομιλίας του προς τη στρατιωτική ηγεσία τις ειρηνευτικές του ικανότητες, αλλά δήλωσε ότι οι συγκρούσεις στη Γάζα και την Ουκρανία εξακολουθούν να μαίνονται παρά τη μεσολάβηση της κυβέρνησής του.

Σε ομιλία του ενώπιον των στρατιωτικών διοικητών στο Κουάντικο, στη Βιρτζίνια, ο Τραμπ είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι χρειάζεται να συναντηθούν κατ' ιδίαν για να διευθετήσουν τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία.

Μάλιστα, τόνισε ότι ο πόλεμος που συνεχίζεται στην Ουκρανία, είναι ο «χειρότερος μετά τον Β’ Παγκόσμιο», ενώ, εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα υπάρξει διέξοδος από τη σύγκρουση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι θα το καταφέρουμε».

Επιπλέον, για άλλη μία φορά, δήλωσε έντονα απογοητευμένος από τον Ρώσο πρόεδρο, υποστηρίζοντας πως ο Πούτιν θα μπορούσε να είχε βάλει τέλος στον πόλεμο «μέσα σε μία εβδομάδα».

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι η Χαμάς πρέπει να συμφωνήσει με την ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ. «Η Χαμάς πρέπει να συμφωνήσει και εάν δεν τον κάνει θα είναι πολύ δύσκολο γι αυτούς», σημείωσε ο Τραμπ.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι θα ήταν «προσβολή» για τις ΗΠΑ αν δεν απονεμηθεί στον ίδιο το Νόμπελ Ειρήνης, σε ομιλία του προς μια συγκέντρωση της αμερικανικής στρατιωτικής ηγεσίας στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, κοντά στην Ουάσινγκτον.

«Θα το δώσουν σε κάνα τύπο που δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα», είπε ο Τραμπ, ο οποίος καυχιέται ότι έχει τερματίσει πολλούς πολέμους, λέγοντας προς τους υψηλόβαθμους στρατιωτικούς: «Αυτό θα ήταν μεγάλη προσβολή για τη χώρα μας».

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί την Τρίτη με μέλη της αμερικανικής στρατιωτικής ηγεσίας, λέγοντας ότι θα απολύσει οποιονδήποτε από αυτούς, αν δεν του αρέσουν.

«Θα συναντηθώ με στρατηγούς και με ναυάρχους και με ηγέτες, και αν δεν μου αρέσει κάποιος, θα τον απολύσω επί τόπου», είπε ο Τραμπ.