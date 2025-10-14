Τραμπ: Θα υποδεχθώ τον Ζελένσκι την Παρασκευή

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι θα υποδεχθεί τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο.

Επί του προεδρικού αεροσκάφους στην πτήση της επιστροφής από τη Μέση Ανατολή, ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε «πιστεύω, ναι» σε μια δημοσιογράφο που τον ρώτησε αν θα υποδεχθεί τον ουκρανό πρόεδρο την Παρασκευή στο Λευκό Οίκο.

«Θα συναντήσω τον πρόεδρο Τραμπ αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον», είχε δηλώσει νωρίτερα χθες ο ουκρανός πρόεδρος στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο έχοντας δίπλα του την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Είναι ανάγκη να συζητήσουμε μια σειρά μέτρων που θέλω να προτείνω στον πρόεδρο», πρόσθεσε διευκρινίζοντας ότι θα έχει και «άλλες συναντήσεις» με αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε κυρίως σε συναντήσεις στις ΗΠΑ με εκπροσώπους «στρατιωτικών εταιρειών» και μέλη του Κογκρέσου.

«Το κύριο θέμα θα είναι η αντιαεροπορική άμυνα, αλλά θα έχω επίσης συναντήσεις με επιχειρήσεις του τομέα της ενέργειας», συνέχισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων ουκρανών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο, ο προσωπάρχης της προεδρίας Αντρίι Γιέρμακ και ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, βρίσκονται ήδη καθ' οδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, το βράδυ ο Ζελένσκι μέσω του X.

«Είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ για το διάλογό μας και την υποστήριξή του», πρόσθεσε σ' αυτό το μήνυμα.