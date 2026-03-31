Τραμπ: Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν «αυτόματα» μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι θεωρεί πιθανό ο πόλεμος με το Ιράν να λήξει σύντομα, εκτιμώντας παράλληλα ότι άλλες χώρες μπορούν να ανοίξουν μόνες τους τα Στενά του Ορμούζ, μετά και την ανάρτηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μεγάλες εκρήξεις κοντά στην Ισφαχάν, για τις οποίες είπε ότι έπληξαν «πολλά πράγματα».

«Δεν θα είμαστε εκεί για πολύ ακόμη. Τους ισοπεδώνουμε αυτή τη στιγμή, πρόκειται για ολοκληρωτική καταστροφή», είπε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη στη New York Post.

«Αλλά δεν θα χρειαστεί να είμαστε εκεί για πολύ ακόμη — έχουμε όμως περισσότερη δουλειά να κάνουμε για να εξουδετερώσουμε όποια επιθετική δυνατότητα τους έχει απομείνει».

Ο Τραμπ είπε ότι άλλες χώρες μπορούν να διευθετήσουν το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, τα οποία το Ιράν έχει κλείσει εδώ και 31 ημέρες, προκαλώντας άλμα στις παγκόσμιες τιμές ενέργειας.

«Νομίζω ότι θα ανοίξει αυτόματα, αλλά η δική μου στάση είναι ότι έχω ισοπεδώσει τη χώρα. Δεν τους έχει μείνει καμία ισχύς και οι χώρες που χρησιμοποιούν τα Στενά ας πάνε να τα ανοίξουν… γιατί φαντάζομαι ότι όποιος ελέγχει το πετρέλαιο θα είναι πολύ πρόθυμος να ανοίξει τη δίοδο», είπε.

Ερωτηθείς για δημοσίευμα της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο ήταν διατεθειμένος να τερματίσει τον πόλεμο χωρίς να ανοίξουν τα Στενά, ο Τραμπ απάντησε: «Ειλικρινά, δεν το σκέφτομαι καν. Η μοναδική μου αποστολή ήταν να διασφαλίσω ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Όταν φύγουμε, τα Στενά θα ανοίξουν αυτόματα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε να αποκαλύψει τι ακριβώς έπληξαν οι νυχτερινές αεροπορικές επιδρομές κοντά στην Ισφαχάν, μεγάλη πόλη έξω από την οποία το Ιράν διατηρούσε πυρηνική εγκατάσταση, αλλά είπε ότι εξεπλάγη από το μέγεθος της έκρηξης, το οποίο — όπως ανέφερε — δείχνει σημαντικό φορτίο στο έδαφος.

Ο Τραμπ απέφυγε επίσης να πει αν εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει τη διαπραγματευτική του ομάδα — μεταξύ των οποίων ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς — στο Πακιστάν ή σε άλλη χώρα.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή