Τραμπ: Σχέδιο επιδότησης αμερικανικών πετρελαϊκών από τις ΗΠΑ για την ενεργειακή ανοικοδόμηση της Βενεζουέλας

Η αμερικανική κυβέρνηση θα μπορούσε να προσφέρει επιδοτήσεις σε πετρελαϊκές εταιρείες για να τους επιτρέψει να ανοικοδομήσουν τις ενεργειακές υποδομές της Βενεζουέλας, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News χθες Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε πως το έργο αυτό θα απαιτούσε λιγότερους από 18 μήνες.

«Θα πρέπει να δαπανηθούν τεράστια ποσά και οι πετρελαϊκές εταιρείες θα τα δαπανήσουν, και στη συνέχεια θα αποζημιωθούν από εμάς ή μέσω εσόδων», πρόσθεσε.

Το αν η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα συμφωνήσει τελικά να αποζημιώσει το κόστος της πετρελαϊκής βιομηχανίας στη Βενεζουέλα ή, εναλλακτικά, θα αποφασίσει ότι τα μελλοντικά έσοδα επαρκούν ως αποπληρωμή, θα αποτελέσει πιθανότατα καθοριστικό παράγοντα για τις εταιρείες καθώς εξετάζουν τις επιλογές τους.

Ο Τραμπ αρνήθηκε να πει πόσα χρήματα πιστεύει ότι θα κοστίσει στις εταιρείες η επισκευή και η αναβάθμιση των απαρχαιωμένων πετρελαϊκών υποδομών της Βενεζουέλας.

«Θα δαπανηθεί ένα πολύ σημαντικό ποσό χρημάτων» από τις πετρελαϊκές εταιρείες, είπε ο Τραμπ. «Αλλά θα τα πάνε πολύ καλά».

«Και η χώρα θα τα πάει καλά», πρόσθεσε.

Παρά την αισιοδοξία του Τραμπ, οι πετρελαϊκές εταιρείες εμφανίζονται επιφυλακτικές ως προς το ενδεχόμενο γρήγορης εισόδου, επέκτασης ή επένδυσης στη Βενεζουέλα. Το ιστορικό κατασχέσεων κρατικών περιουσιακών στοιχείων, οι συνεχιζόμενες αμερικανικές κυρώσεις και η πρόσφατη πολιτική αστάθεια τροφοδοτούν αυτή την επιφύλαξη.

Ο Τραμπ είπε ότι πιστεύει πως η αξιοποίηση των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας «θα μειώσει τις τιμές του πετρελαίου».

«Το να έχεις μια Βενεζουέλα που είναι παραγωγός πετρελαίου είναι καλό για τις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή κρατά χαμηλά την τιμή του πετρελαίου», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ενώ οι χαμηλότερες τιμές πετρελαίου θα μπορούσαν να κάνουν τη βενζίνη φθηνότερη στην αντλία, αυτό πιθανότατα θα σήμαινε και χαμηλότερα έσοδα για τις ίδιες μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες στις οποίες ο Τραμπ βασίζεται για να χρηματοδοτήσουν την ανοικοδόμηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας με επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ερωτηθείς αν η κυβέρνηση είχε ενημερώσει οποιεσδήποτε πετρελαϊκές εταιρείες πριν από τη στρατιωτική επιχείρηση του Σαββάτου για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι. Αλλά συζητούσαμε το ενδεχόμενο του “τι θα γινόταν αν το κάναμε;”».

«Οι πετρελαϊκές εταιρείες γνώριζαν απολύτως ότι σκεφτόμασταν να κάνουμε κάτι», είπε ο Τραμπ. «Αλλά δεν τους είπαμε ότι επρόκειτο να το κάνουμε».