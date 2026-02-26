Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πως θέλει να τελειώσει άμεσα ο πόλεμος με τη Ρωσία που μαίνεται στην ανατολική Ευρώπη εδώ και 4 χρόνια, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλέστηκε την Πέμπτη το Axios.

Όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, ο Τραμπ μετέφερε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Ζελένσκι τη θέληση του για να λήξει ο πόλεμος ακόμα και εντός ενός μήνα.

Η συζήτηση διήρκησε 30 λεπτά και ήταν η πρώτη επικοινωνία που είχαν οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας μετά από τη συνάντηση τους στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, στα τέλη Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τις πηγές του Axios, ο ραμπ θέλει να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία μέχρι το καλοκαίρι, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα του εδαφικού ελέγχου στην ανατολική Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι είπε ότι μόνο ο Τραμπ μπορεί να πείσει τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο.

«Ο Ζελένσκι είπε στη συνέχεια ότι ελπίζει ο πόλεμος να τελειώσει φέτος, και ο Τραμπ απάντησε ότι ο πόλεμος έχει διαρκέσει πάρα πολύ και είπε ότι θα ήθελε ο πόλεμος να τελειώσει σε ένα μήνα», ανέφερε μία από τις πηγές.

Το ενδεχόμενο τριμερούς Συνόδου

Ο Τραμπ και ο Ζελένσκι συζήτησαν ακόμα το ενδεχόμενο διεξαγωγής μιας τριμερούς Συνόδου Κορυφής για το Ουκρανικό.

Υπενθυμίζεται πως ο Ζελένσκι ανέφερε την την περασμένη εβδομάδα ότι τα εναπομείναντα κενά στο εδαφικό ζήτημα μπορούν να γεφυρωθούν μέσω άμεσων συνομιλιών μεταξύ του ιδίου, του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι ότι θα εργαστεί για την πραγματοποίηση μιας τέτοιας τριμερούς συνόδου κορυφής, εάν η επόμενη συνάντηση μεταξύ των διαπραγματευτών των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Μαρτίου, σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο.

Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ επανέλαβε την προθυμία του να δώσει στην Ουκρανία σημαντικές εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ ως μέρος μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, μετέδωσε το Axios.