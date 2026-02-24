Τραμπ προς Ιράν: Πρώτη επιλογή η διπλωματία, αλλά «ανοιχτή» και η χρήση θανατηφόρας βίας

Νέες αυστηρές προειδοποιήσεις προς το Ιράν έστειλαν την Τρίτη οι ΗΠΑ και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης που καταγράφεται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ανέφερε μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο πως «πρώτη επιλογή του προέδρου Τραμπ είναι πάντα η διπλωματία. Όμως, όπως έχει δείξει, είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει τη θανατηφόρα δύναμη του αμερικανικού στρατού, αν χρειαστεί».

«Ο πρόεδρος είναι πάντα ο τελικός υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων εδώ» συμπλήρωσε η ίδια.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έχει προγραμματίσει να ενημερώσει τους κορυφαίους ηγέτες του Κογκρέσου, γνωστούς ως «Gang of Eight», στο Λευκό Οίκο αργότερα την Τρίτη, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών. Ο Ρούμπιο αναμένεται να ενημερώσει τους νομοθέτες για το Ιράν, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα, ανέφερε το Reuters.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει μια τεράστια ναυτική δύναμη κοντά στις ακτές του Ιράν εν όψει πιθανών επιθέσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Τραμπ δήλωσε στις 19 Φεβρουαρίου ότι δίνει στην Τεχεράνη περίπου 10 έως 15 ημέρες για να καταλήξει σε συμφωνία.

Ο Τραμπ ενδέχεται να αναφερθεί στις απειλές του για επιθέσεις κατά του Ιράν λόγω του πυρηνικού του προγράμματος στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης (State of the Union) (ξημερώματα ώρα Ελλάδας).

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα το Bloomberg μετέδωσε πως το Ιράν βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Κίνα για την αγορά πυραύλων κρουζ κατά πλοίων.

Η συμφωνία για τους πυραύλους CM-302 κινεζικής κατασκευής είναι σχεδόν έτοιμη, αν και δεν έχει συμφωνηθεί ημερομηνία παράδοσης, σύμφωνα με τα άτομα αυτά. Οι υπερηχητικοί πύραυλοι έχουν εμβέλεια περίπου 290 χιλιομέτρων και έχουν σχεδιαστεί για να αποφεύγουν τα αμυντικά συστήματα των πλοίων, πετώντας χαμηλά και γρήγορα. Η ανάπτυξη τους θα ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες επίθεσης του Ιράν και θα αποτελέσει απειλή για τις ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή, σύμφωνα με δύο ειδικούς σε θέματα οπλισμού.

Οι διαπραγματεύσεις με την Κίνα για την αγορά των πυραυλικών συστημάτων, οι οποίες ξεκίνησαν τουλάχιστον πριν από δύο χρόνια, επιταχύνθηκαν σημαντικά μετά τον 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον Ιούνιο, σύμφωνα με έξι άτομα που έχουν γνώση των συνομιλιών, μεταξύ των οποίων τρεις αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν από την ιρανική κυβέρνηση καθώς και τρεις αξιωματούχοι ασφαλείας. Καθώς οι συνομιλίες έφτασαν στο τελικό στάδιο το περασμένο καλοκαίρι, ανώτεροι Ιρανοί στρατιωτικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι ταξίδεψαν στην Κίνα, μεταξύ των οποίων και ο Μασούντ Οράεϊ, αναπληρωτής υπουργός Άμυνας του Ιράν, σύμφωνα με δύο από τους αξιωματούχους ασφαλείας. Η επίσκεψη του Οράεϊ δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως.