Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν θα εξαρτηθεί εν μέρει από όσα θα του μεταφέρουν οι ειδικοί απεσταλμένοι του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, σχετικά με το αν η Τεχεράνη καθυστερεί τη συμφωνία για την παραίτηση από την ικανότητά της να παράγει πυρηνικά όπλα.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει λάβει την τελική απόφασή του σχετικά με τυχόν επιθέσεις στο Ιράν, καθώς η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται να υποδεχθεί την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης πριν τις διαπραγματεύσεις την Πέμπτη στη Γενεύη.

Στις συνομιλίες αυτές, τις ΗΠΑ θα εκπροσωπήσει το δίδυμο Κούσνερ-Γουίτκοφ με την εκτίμηση των οποίων σχετικά με την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας να διαμορφώνει τους υπολογισμούς Τραμπ. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο Τραμπ έχει δηλώσει στους συμβούλους του ότι εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένων επιθέσεων για να ασκήσει πίεση στο Ιράν και, εάν αυτό αποτύχει, μια πολύ μεγαλύτερη επίθεση για να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Γουίτκοφ ήταν μέλος της ομάδας που συμβούλευε τον Τραμπ σχετικά με την απόφασή του για το πώς να προχωρήσει με το Ιράν και είχε συμμετάσχει σε όλες τις συναντήσεις που αφορούσαν το θέμα.

Σημειώνεται, ότι ο Τραμπ έχει λάβει πολλές ενημερώσεις σχετικά με τις στρατιωτικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της πιο πρόσφατης την Τετάρτη στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. Τις τελευταίες εβδομάδες έχει επίσης ζητήσει τις απόψεις ενός ευρέος φάσματος αξιωματούχων σχετικά με το τι πρέπει να κάνει με το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ζητήσει τη γνώμη κορυφαίων αξιωματούχων της κυβέρνησής του, συμπεριλαμβανομένων του αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς και των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας.

Ωστόσο, υπάρχει αβεβαιότητα εντός της κυβέρνησης σχετικά με το αν οι αεροπορικές επιθέσεις θα είναι αρκετές για να πιέσουν το Ιράν να πει ναι σε μια συμφωνία με τις ΗΠΑ – ή ακόμη και να οδηγήσουν στην ανατροπή του Χαμενεΐ και του κύκλου των συνεργατών του. Για τον σκοπό αυτό, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν επίσης διερευνήσει πιθανές λύσεις για την αποφυγή στρατιωτικής σύγκρουσης.

Όπως εκτιμάται η συγκέντρωση δυνάμεων θα δώσει στον Τραμπ την επιλογή να προχωρήσει σε μια εκτεταμένη αεροπορική εκστρατεία κατά του Ιράν, αντί να πραγματοποιήσει μια περιορισμένη επίθεση όπως το καλοκαίρι του 2025, όταν βομβαρδιστικά B-2 πέταξαν από τις ΗΠΑ για να χτυπήσουν έναν μικρό αριθμό εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου στο Φορντόου, το Ισφαχάν και τη Νατάνζ.